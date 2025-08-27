المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكاس: جاهزون للمنافسة بقوة في كأس الخليج.. وجميع المنتخبات لها احترامها

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:07 م 27/08/2025
الكاس

أحمد الكاس - مدرب منتخب مصر تحت 17 عاما

تحدث أحمد الكاس، مدرب منتخب مصر تحت 17 عامًا، عن بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وقال أحمد الكاس في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سعيدا باستضافة بطولة كأس الخليج في السعودية، مشيدا بحسن الاستقبال.

وأضاف الكاس أن منتخب مصر جاهز للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج، موضحا أن جميع المنتخبات المشاركة لها الاحترام والتقدير.

وأنهى الكاس: "البطولة بالتأكيد صعبة للغاية، خصوصا في ظل وجود منتخبات قوية مشاركة".

وتمنى أحمد الكاس في ختام تصريحاته التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق، سلطنة عمان والبحرين.

أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر، الكويت واليمن.

ومن المقرر أن يكون جدول منتخب مصر كالتالي:

1- أمام عمان يوم 29 أغسطس الجاري على ملعب سلطان عبد العزيز الرياضية.

2- أمام العراق يوم 1 سبتمبر على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز الرياضية.

3- أمام البحرين يوم 4 سبتمبر على ملعب مدينة ضمك.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة 48 منتخبا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

منتخب مصر السعودية كأس الخليج أحمد الكاس

