سحق منتخب البرازيل نظيره منتخب هندوراس بنتيجة 7-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، والمقامة في قطر.

وأمطر المنتخب البرازيلي شباك منافسه بـ4 أهداف في الشوط الأول و3 في الثاني ضمن منافسات المجموعة الثامنة والتي تضم أيضا كل من إندونيسيا وزامبيا

وسجل روان سوزا هدف التقدم في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضاعف اللاعب ديل النتيجة في الدقيقة 15.

وأحرز الهدف الثالث فيليبي مورايس في الدقيقة 19، ثم عاد ديل ليسجل الهدف الرابع بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف فيتور هوجو الهدف الخامس في الدقيقة 59، ثم أحرز أنجيلو كانديدو السادس بالدقيقة 74، واختتم السباعية جابرييل كارفاليو في الدقيقة 90.