كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

0 0
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما.. منتخب البرازيل يكتسح هندوراس بسباعية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:05 م 04/11/2025
منتخب البرازيل تحت 17 عاما

منتخب البرازيل تحت 17 عاما

سحق منتخب البرازيل نظيره منتخب هندوراس بنتيجة 7-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، والمقامة في قطر.

وأمطر المنتخب البرازيلي شباك منافسه بـ4 أهداف في الشوط الأول و3 في الثاني ضمن منافسات المجموعة الثامنة والتي تضم أيضا كل من إندونيسيا وزامبيا

وسجل روان سوزا هدف التقدم في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضاعف اللاعب ديل النتيجة في الدقيقة 15.

وأحرز الهدف الثالث فيليبي مورايس في الدقيقة 19، ثم عاد ديل ليسجل الهدف الرابع بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف فيتور هوجو الهدف الخامس في الدقيقة 59، ثم أحرز أنجيلو كانديدو السادس بالدقيقة 74، واختتم السباعية جابرييل كارفاليو في الدقيقة 90.

منتخب البرازيل كأس العالم للناشئين كأس العالم تحت 17 عاما

  • 0
  • عدد المباريات
    12
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

