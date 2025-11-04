نجح المنتخب الفنزويلي في تحقيق فوز كبير (3-0) على حساب إنجلترا في أولى مبارياتهما بكأس العالم تحت 17 عامًا.

والتقى المنتخبان الفنزويلي والإنجليزي على الملعب الفرعي الرابع في أسباير زون، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا.

فنزويلا تقسو على إنجلترا

تمكن منتخب فنزويلا من التقدم في الشوط الأول (2-0) على إنجلترا بفضل ثنائية رومان ديفيز وديونير فوينتيس في الدقيقتين 40 و45 على الترتيب.

وقضى إيدير باريوس على آمال إنجلترا بهدف فنزويلي ثالث في الدقيقة 90+3.

وتشارك فنزويلا وإنجلترا في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب مصر وهايتي.

ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ32 في كأس العالم، على أن تصعد أيضًا أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.

يشار إلى أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الخامسة في كأس العالم تحت 17 عامًا بأفضلية تسجيل أهداف أكثر من فنزويلا، بعد أن فاز منتخب أحمد الكاس (4-1) على هايتي.

ويخوض المنتخب المصري مباراته المقبلة ضد فنزويلا في صراع صدارة المجموعة الخامسة بكأس العالم تحت 17 عامًا.