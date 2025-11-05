استهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2025 بالخسارة أمام نظيره النمساوي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على ملعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة.

المنتخب السعودي يسقط أمام النمسا ويكسر سلسلة اللاهزيمة الأوروبية

ورغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن المنتخب النمساوي من حسم اللقاء لصالحه بفضل الهدف الذي سجله لاعبه يوهانس موزر من ركلة جزاء عند الدقيقة 55.

وشهدت المباراة أحداثًا مثيرة، إذ لعب المنتخب النمساوي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد لاعبه فاينهاندل بالبطاقة الحمراء إثر حصوله على إنذارين، قبل أن تتساوى الكفتان بطرد اللاعب السعودي ناصر الفيحاني في الدقيقة 58.

وتفاقمت صعوبات الأخضر في الوقت بدل الضائع بعد طرد سعيد الدوسري بالبطاقة الحمراء الثانية، عقب تسببه بركلة جزاء تصدى لها الحارس عبدالرحمن العتيبي ببراعة أمام النمساوي ماركوفيتش.

بهذه الخسارة توقفت سلسلة اللاهزيمة للمنتخب السعودي أمام المنتخبات الأوروبية في كأس العالم تحت 17 عامًا، والتي استمرت لأربع مباريات حقق خلالها ثلاثة انتصارات على إيطاليا (3-1) وفرنسا (2-0) وإسكتلندا بركلات الترجيح في نهائي نسخة 1989، إضافة إلى تعادل وحيد أمام البرتغال (2-2).

وبنهاية الجولة الأولى، بقي الأخضر دون نقاط في المركز الأخير، فيما تصدر المنتخب النمساوي المجموعة بثلاث نقاط.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نيوزيلندا يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، التي ستشهد أيضًا لقاءً بين النمسا ومالي.