تلقى منتخب تونس تحت 17 عامًا هزيمة مساء اليوم الخميس، من منتخب الأرجنتين في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس العالم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فاكوندو جينيكوسكي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ليمنح منتخب الأرجنتين التأهل إلى الدور القادم في البطولة العالمية، بعدما حصد 6 نقاط من أول مباراتين، بينما يتواجد منتخب تونس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط.

وعاشت الكرة العربية يوما سيئا في مونديال الناشئين، فقبل منتخب تونس تلقى منتخب المغرب هزيمة من البرتغال بنتيجة 6-0، كما خسر منتخب الإمارات بنتيجة 3-0 من كرواتيا، وتعادلت قطر مع جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1.

وبعيدا عن منتخب تونس جاءت نتائج مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين كالتالي:

1- فيجي 0-7 بلجيكا.

2- الإمارات 0-3 كرواتيا.

3- قطر 1-1 جنوب أفريقيا.

4- السنغال 1-0 كوستاريكا.

