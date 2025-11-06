المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

2 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مونديال الناشئين.. خسارة تونس والإمارات.. وقطر تتعادل مع جنوب أفريقيا

كتب - محمد جلال

10:20 م 06/11/2025
الإمارات

منتخب الإمارات لناشئين - صورة أرشيفية

تلقى منتخب تونس تحت 17 عامًا هزيمة مساء اليوم الخميس، من منتخب الأرجنتين في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس العالم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فاكوندو جينيكوسكي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ليمنح منتخب الأرجنتين التأهل إلى الدور القادم في البطولة العالمية، بعدما حصد 6 نقاط من أول مباراتين، بينما يتواجد منتخب تونس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط.

وعاشت الكرة العربية يوما سيئا في مونديال الناشئين، فقبل منتخب تونس تلقى منتخب المغرب هزيمة من البرتغال بنتيجة 6-0، كما خسر منتخب الإمارات بنتيجة 3-0 من كرواتيا، وتعادلت قطر مع جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1.

وبعيدا عن منتخب تونس جاءت نتائج مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين كالتالي:

1- فيجي 0-7 بلجيكا.

2- الإمارات 0-3 كرواتيا.

3- قطر 1-1 جنوب أفريقيا.

4- السنغال 1-0 كوستاريكا.

للتعرف على نتائج مباريات مونديال الناشئين باستمرار اضغط هنا

قطر منتخب تونس جنوب أفريقيا الإمارات كأس العالم للناشئين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    32
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

التعليقات

