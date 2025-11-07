المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مجموعة مصر.. إنجلترا 3 - 1 هايتي.. هدف رابع في المباراة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:07 م 07/11/2025
إنجلترا

إنجلترا

زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة إنجلترا وهايتي في كأس العالم للناشئين.

وتقام مباراة إنجلترا وهايتي، على ملعب أسباير3، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب المنتخبين، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم مصر وفنزويلا.

ويدخل إنجلترا وهايتي المباراة، وهما عائدان من خسارة في الجولة الأولى، أمام فنزويلا ومصر.

ويأمل أن يحقق كلا المنتخبين الفوز في مباراة اليوم؛ من اجل التمسك بآمالهما في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم.

تفاصيل المباراة

وافتتح منتخب إنجلترا التسجيل بشكل مبكر أمام هايتي، عن طريق لوكا ويليام في الدقيقة الأولى من اللقاء.

وأنقذ حارس مرمى هايتي فرصة هدف ثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 11.

وطلب مدرب إنجلترا الحصول على تحدي لمراجعة إمكانية ركلة جزاء، واحتسبها الحكم بالفعل في الدقيقة 12.

وسجل ريجان هيسكي الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 14. 

وشهدت الدقيقة 17، تسجيل هايتي هدفًا أمام إنجلترا، عن طريق فرانكو سيليستين.

وفي الدقيقة 21، سجل ريشي والش الهدف الثالث لـ إنجلترا، بعد تمريرة من هيسكي داخل منطقة الجزاء، ليصوب في المرمى.

وأنقذ بورتو حارس مرمى إنجلترا تصويبة قوية من من ميدنيل زامور لاعب هايتي من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 24.

 

منتخب مصر كأس العالم للناشئين إنجلترا هايتي

