زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة إنجلترا وهايتي في كأس العالم للناشئين.

وتقام مباراة إنجلترا وهايتي، على ملعب أسباير3، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب المنتخبين، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم مصر وفنزويلا.

ويدخل إنجلترا وهايتي المباراة، وهما عائدان من خسارة في الجولة الأولى، أمام فنزويلا ومصر.

ويأمل أن يحقق كلا المنتخبين الفوز في مباراة اليوم؛ من اجل التمسك بآمالهما في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم.

تفاصيل المباراة

وافتتح منتخب إنجلترا التسجيل بشكل مبكر أمام هايتي، عن طريق لوكا ويليام في الدقيقة الأولى من اللقاء.

وأنقذ حارس مرمى هايتي فرصة هدف ثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 11.

وطلب مدرب إنجلترا الحصول على تحدي لمراجعة إمكانية ركلة جزاء، واحتسبها الحكم بالفعل في الدقيقة 12.

وسجل ريجان هيسكي الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 14.

وشهدت الدقيقة 17، تسجيل هايتي هدفًا أمام إنجلترا، عن طريق فرانكو سيليستين.

وفي الدقيقة 21، سجل ريشي والش الهدف الثالث لـ إنجلترا، بعد تمريرة من هيسكي داخل منطقة الجزاء، ليصوب في المرمى.

وأنقذ بورتو حارس مرمى إنجلترا تصويبة قوية من من ميدنيل زامور لاعب هايتي من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 24.