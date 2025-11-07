فاز منتخب إنجلترا بنتيجة 8-1 أمام هايتي، في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس العالم للناشئين.

وأقيمت مباراة إنجلترا وهايتي، على ملعب أسباير3، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق منتخب إنجلترا، الفوز الأول في كأس العالم للناشئين.

وجدد منتخب إنجلترا، آماله في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين.

على الجانب الآخر، اقترب منتخب هايتي من توديع البطولة من الدور الأول، بعد الخسارة العريضة أمام إنجلترا.

ويمتلك منتخب إنجلترا 3 نقاط، فيما يظل منتخب هايتي دون نقاط.

ويلعب منتخبا إنجلترا وهايتي، ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم مصر، وفنزويلا.

تفاصيل المباراة

وافتتح منتخب إنجلترا التسجيل بشكل مبكر أمام هايتي، عن طريق لوكا ويليام في الدقيقة الأولى من اللقاء.

وأنقذ حارس مرمى هايتي فرصة هدف ثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 11.

وطلب مدرب إنجلترا الحصول على تحدي لمراجعة إمكانية ركلة جزاء، واحتسبها الحكم بالفعل في الدقيقة 12.

وسجل ريجان هيسكي الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 14.

وشهدت الدقيقة 17، تسجيل هايتي هدفًا أمام إنجلترا، عن طريق فرانكو سيليستين.

وفي الدقيقة 21، سجل ريشي والش الهدف الثالث لـ إنجلترا، بعد تمريرة من هيسكي داخل منطقة الجزاء، ليصوب في المرمى.

وأنقذ بورتر حارس مرمى إنجلترا تصويبة قوية من من ميدنيل زامور لاعب هايتي من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 24.

وسجل أليخاندرو رودريجيز الهدف الرابع لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 57، سجل إيزينواتا الهدف الخامس لمنتخب إنجلترا، بعد تمريرة من هيسكي.

وفي الدقيقة 64، سجل لوكا ويليامز بارنت الهدف السادس لمنتخب إنجلترا.

وشهدت الدقيقة 69، تسجيل إيزينواتا الهدف الثاني بتد تصويبة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح إيزينواتا في تسجيل ثالث أهدافه، والثامن لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 80.