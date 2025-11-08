شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في قطر، تأهل عدة منتخبات إلى دور الـ32، بينما تمسكت منتخبات أخرى بفرصها في المنافسة بعد نتائج مثيرة.

أيرلندا أول المتأهلين من المجموعة العاشرة

ضمن منتخب أيرلندا تأهله رسميًا إلى دور الـ32 بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي، بتغلبه على أوزبكستان بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة.

وفي المباراة الأخرى بنفس المجموعة، فازت باراجواي على بنما بنفس النتيجة 2-1، لتبقي على آمالها في التأهل بعدما رفعت رصيدها إلى 3 نقاط.

السعودية تنتفض أمام نيوزيلندا

حقق منتخب السعودية فوزه الأول في البطولة بعد مواجهة مثيرة أمام نيوزيلندا انتهت بنتيجة 3-2، في المجموعة الثانية عشرة.

وبهذا الفوز، أنعش "الأخضر الصغير" آماله في التأهل بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، خلف النمسا التي تأهلت رسميًا عقب فوزها الكبير على مالي بثلاثية نظيفة، لتتصدر المجموعة بـ 6 نقاط.

أمريكا تواصل الانتصارات وتتأهل مبكرًا

في المجموعة التاسعة، حجز منتخب أمريكا بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بعد فوزه على طاجيكستان بنتيجة 2-1، محققًا الانتصار الثاني على التوالي، ليعتلي الصدارة بـ 6 نقاط.

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب بوركينا فاسو على التشيك بالنتيجة نفسها 2-1، ليحصد أول 3 نقاط له ويُبقي على آماله في التأهل.

نتائج الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين

أيرلندا 2–1 أوزبكستان

باراجواي 2–1 بنما

النمسا 3–0 مالي

السعودية 3–2 نيوزيلندا

أمريكا 2–1 طاجيكستان

بوركينا فاسو 2–1 التشيك

كيف يتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم للناشئين؟