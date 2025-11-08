المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي
بارما

بارما

1 2
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 3
22:05
لانس

لانس

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الأخبار

مونديال الناشئين.. أيرلندا والنمسا وأمريكا إلى دور الـ32.. والسعودية تحيي آمالها

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:52 م 08/11/2025
بوركينا فاسو

منتخب بوركينا فاسو يفوز على التشيك ويحيي آماله

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في قطر، تأهل عدة منتخبات إلى دور الـ32، بينما تمسكت منتخبات أخرى بفرصها في المنافسة بعد نتائج مثيرة.

أيرلندا أول المتأهلين من المجموعة العاشرة

ضمن منتخب أيرلندا تأهله رسميًا إلى دور الـ32 بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي، بتغلبه على أوزبكستان بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة.

وفي المباراة الأخرى بنفس المجموعة، فازت باراجواي على بنما بنفس النتيجة 2-1، لتبقي على آمالها في التأهل بعدما رفعت رصيدها إلى 3 نقاط.

السعودية تنتفض أمام نيوزيلندا

حقق منتخب السعودية فوزه الأول في البطولة بعد مواجهة مثيرة أمام نيوزيلندا انتهت بنتيجة 3-2، في المجموعة الثانية عشرة.

وبهذا الفوز، أنعش "الأخضر الصغير" آماله في التأهل بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، خلف النمسا التي تأهلت رسميًا عقب فوزها الكبير على مالي بثلاثية نظيفة، لتتصدر المجموعة بـ 6 نقاط.

أمريكا تواصل الانتصارات وتتأهل مبكرًا

في المجموعة التاسعة، حجز منتخب أمريكا بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بعد فوزه على طاجيكستان بنتيجة 2-1، محققًا الانتصار الثاني على التوالي، ليعتلي الصدارة بـ 6 نقاط.

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب بوركينا فاسو على التشيك بالنتيجة نفسها 2-1، ليحصد أول 3 نقاط له ويُبقي على آماله في التأهل.

نتائج الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين

أيرلندا 2–1 أوزبكستان

باراجواي 2–1 بنما

النمسا 3–0 مالي

السعودية 3–2 نيوزيلندا

أمريكا 2–1 طاجيكستان

بوركينا فاسو 2–1 التشيك

كيف يتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم للناشئين؟

أيرلندا منتخب السعودية كأس العالم للناشئين منتخب أمريكا منتخب النمسا مونديال تحت 17 عامًا قطر 2025 بوركينا فاسو

