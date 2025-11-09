المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

2 3
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

2 2
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

قبل مباراة إنجلترا.. منتخب مصر للناشئين يتأهل للدور المقبل في المونديال رسميا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:31 م 09/11/2025
حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين

لاعبو منتخب مصر للناشئين

ضمن منتخب مصر للناشئين مقعده في الدور المقبل من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، حتى 27 نوفمبر المقبل.

تأهل منتخب مصر للناشئين

منتخب مصر للناشئين تأكد عبوره لدور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا، بعد نتائج مباريات اليوم، التي شهدت إقامة مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لحساب المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

طالع نتائج مباريات كأس العالم تحت 17 اليوم الأحد من هنا

ويملك منتخب مصر للناشئين 4 نقاط، يتصدر بهم صدارة المجموعة الخامسة، متفوقًا في فارق الأهداف على نظيره منتخب فنزويلا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويخوض منتخب مصر للناشئين مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات من كأس العالم تحت 17 عامًا، ضد منتخب إنجلترا، مساء غد الإثنين.

وكان منتخب مصر للناشئين اكتسح هايتي (4-1) في مباراة الجولة الأولى، ثم حقق تعادل بطعم الفوز أمام فنزويلا في المباراة الثانية (1-1)، بعدما لعب الدقيقة 60 تقريبًا بـ10 لاعبين، عقب طرد محمد حمد بسبب تدخل قوي.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين منتخب مصر تحت 17 عاما كأس العالم تحت 17 عاما كأس العالم تحت 17 سنة منتخب مصر تحت 17 سنة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    56
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

