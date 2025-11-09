ضمن منتخب مصر للناشئين مقعده في الدور المقبل من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، حتى 27 نوفمبر المقبل.

تأهل منتخب مصر للناشئين

منتخب مصر للناشئين تأكد عبوره لدور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا، بعد نتائج مباريات اليوم، التي شهدت إقامة مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لحساب المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

ويملك منتخب مصر للناشئين 4 نقاط، يتصدر بهم صدارة المجموعة الخامسة، متفوقًا في فارق الأهداف على نظيره منتخب فنزويلا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويخوض منتخب مصر للناشئين مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات من كأس العالم تحت 17 عامًا، ضد منتخب إنجلترا، مساء غد الإثنين.

وكان منتخب مصر للناشئين اكتسح هايتي (4-1) في مباراة الجولة الأولى، ثم حقق تعادل بطعم الفوز أمام فنزويلا في المباراة الثانية (1-1)، بعدما لعب الدقيقة 60 تقريبًا بـ10 لاعبين، عقب طرد محمد حمد بسبب تدخل قوي.