أعلن أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب إنجلترا، في إطار منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

مباراة منتخب مصر للناشئين ضد إنجلترا، تنطلق في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم الإثنين، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب مصر للناشئين يحتل صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، متفوقًا في فارق الأهداف على فنزويلا، كما أنه ضمن التأهل رسميًا إلى الدور الثاني دون النظر إلى نتيجة مباراة إنجلترا.

تشكيل منتخب مصر للناشئين

وأجرى أحمد الكاس تغييرين على التشكيل الأساسي لمنتخب مصر للناشئين، في مواجهة إنجلترا، حيث يبدأ أنس رشدي بدلًا من محمد حمد الموقوف.

كما يتواجد إبراهيم عبد العزيز في التشكيل الأساسي على حساب عبىد العزيز الزغبي، ويأتي تشكيل منتخب مصر للناشئين ضد إنجلترا كما يلي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - أنس رشدي.

خط الهجوم: بلال عطية - إبراهيم النجعاوي - حمزة عبد الكريم.