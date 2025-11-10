واصل ريجان هيسكي لاعب منتخب إنجلترا للنشائين، تألقه في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام مصر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وسجل ريجان هيسكي هدفين لمنتخب إنجلترا أمام مصر، لكنه أهدر ركلة جزاء أمام عمر عبد العزيز حارس مرمى الفراعنة.

ويُعد ريجان هيسكي من أبرز لاعب بطولة كأس العالم للناشئين، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم في دور المجموعات.

ويلعب ريجان هيسكي في صفوف مانشستر سيتي، وظهر مع الفريق الأول في مباراة وحيدة ببطولة كأس كاراباو.

قد يزامل مرموش

وفي حال مواصلة ريجان هيسكي تألقه خاصة مع مانشستر سيتي في فريق الشباب، فبكل تأكيد سيكون له دور مع بيب جوارديولا، وقد يزامل المصري عمر مرموش.

ويبدو أن ريجان هيسكي، يسير على خطى والده إيميل هيسكي، لاعب منتخب إنجلترا السابق.

ومثل إيميل هيسكي العديد من الأندية، خلال مسيرته التي لم تشهد سوى اللعب للفرق الإنجليزية.

ومن أبرز الأندية التي ولعب لها إيميل هيسكي، ليفربول وليستر سيتي وأستون فيلا، وويجان.

ويُعد إيميل هيسكي من الأسماء المعروفة، عند المصريين، خاصة وأنه زامل عمرو زكي إبان احترافه في صفوف نادي ويجان موسم 2009.

وقال هيسكي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عندما حضر إلينا عمرو زكي وشاهدناه في التدريبات تعجبنا لماذا انضم لصفوف ويجان".

وأضاف: "لكن بعدما شاهدنا ما يفعله في المباريات علمنا لماذا تعاقد معه النادي".

وتابع: "كان يتميز بالقوة والسرعة وضربات الرأس وأيضا يجيد تنفيذ الركلات الثابتة وسجل هدفا رائعا في شباك ليفربول".

وأتم: "كان عظيما وقدم أداء مميز في موسمه مع ويجان لكنه أصيب بعد ذلك ورحل عن الفريق".