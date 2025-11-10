المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

والده زامل زكي.. ريجان هيسكي موهبة صاعدة ينتظره مرموش في سيتي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:39 م 10/11/2025
ريجان هيسكي

ريجان هيسكي

واصل ريجان هيسكي لاعب منتخب إنجلترا للنشائين، تألقه في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام مصر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وسجل ريجان هيسكي هدفين لمنتخب إنجلترا أمام مصر، لكنه أهدر ركلة جزاء أمام عمر عبد العزيز حارس مرمى الفراعنة.

ويُعد ريجان هيسكي من أبرز لاعب بطولة كأس العالم للناشئين، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم في دور المجموعات.

ويلعب ريجان هيسكي في صفوف مانشستر سيتي، وظهر مع الفريق الأول في مباراة وحيدة ببطولة كأس كاراباو.

قد يزامل مرموش

وفي حال مواصلة ريجان هيسكي تألقه خاصة مع مانشستر سيتي في فريق الشباب، فبكل تأكيد سيكون له دور مع بيب جوارديولا، وقد يزامل المصري عمر مرموش.

ويبدو أن ريجان هيسكي، يسير على خطى والده إيميل هيسكي، لاعب منتخب إنجلترا السابق.

ومثل إيميل هيسكي العديد من الأندية، خلال مسيرته التي لم تشهد سوى اللعب للفرق الإنجليزية.

ومن أبرز الأندية التي ولعب لها إيميل هيسكي، ليفربول وليستر سيتي وأستون فيلا، وويجان.

ويُعد إيميل هيسكي من الأسماء المعروفة، عند المصريين، خاصة وأنه زامل عمرو زكي إبان احترافه في صفوف نادي ويجان موسم 2009.

وقال هيسكي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عندما حضر إلينا عمرو زكي وشاهدناه في التدريبات تعجبنا لماذا انضم لصفوف ويجان".

وأضاف: "لكن بعدما شاهدنا ما يفعله في المباريات علمنا لماذا تعاقد معه النادي".

وتابع: "كان يتميز بالقوة والسرعة وضربات الرأس وأيضا يجيد تنفيذ الركلات الثابتة وسجل هدفا رائعا في شباك ليفربول".

وأتم: "كان عظيما وقدم أداء مميز في موسمه مع ويجان لكنه أصيب بعد ذلك ورحل عن الفريق".

 

إنجلترا
إنجلترا
أخبار إحصائيات
منتخب مصر عمرو زكي ويجان إنجلترا كأس العالم للناشئين ريجان هيسكي إيميل هيسكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    64
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg