مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

كأس العالم للناشئين.. كيف يتحدد منافس مصر في دور الـ32؟

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:31 م 10/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر

تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

وخسر منتخب مصر أمام إنجلترا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن منتخب مصر، سوف يتأهل إلى دور الـ32، كأفضل ثالث عن المجموعة الخامسة.

ويترقب منتخب مصر للناشئين نهاية مباريات مرحلة المجموعات على مستوى البطولة كاملة، غدًا الثلاثاء، لمعرفة منافسه في الدور الثاني من كأس العالم للناشئين، بعد تأهله ضمن أفضل ثوالث.

ويتأهل أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم للناشئين.

كيف يتم تحديد منافس منتخب مصر؟

وتلاقي المنتخبات المتأهلة كأفضل ثالث، أفضل المنتخبات المتصدرة في البطولة بشكل عام.

ومن المفترض أن يتم تقسيم المواجهات كالتالي:

أفضل متصدر في المركز الأول يلعب أمام صاحب المركز الثامن ضمن أفضل ثوالث.

أفضل متصدر في المركز الثامن، يلعب صاحب المركز الأول ضمن أفضل ثوالث.

أفضل متصدر في المركز الرابع، يلعب أمام صاحب المركز الخامس ضمن أفضل ثوالث.

أفضل متصدر في المركز الخامس، يلعب أمام صاحب المركز الرابع ضمن أفضل ثوالث.

أفضل متصدر في المركز السابع، يلعب أمام صاحب المركز الثاني ضمن أفضل ثوالث.

أفضل متصدر في المركز الثالث، يلعب أمام صاحب المركز السادس ضمن أفضل ثوالث.

أفضل متصدر في المركز السادس، يلعب أمام صاحب المركز الثالث ضمن أفضل ثوالث.

أفضل متصدر في المركز الثاني، يلعب أمام صاحب المركز السابع ضمن أفضل ثوالث. 

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر إنجلترا كأس العالم للناشئين منتخب الناشئين

