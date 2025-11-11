المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

- -
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

- -
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

- -
15:30
بنما

بنما

ظهور عربي.. مباريات كأس العالم للناشئين اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:15 ص 11/11/2025
منتخب السعودية تحت 17 عاما

منتخب السعودية تحت 17 عاما

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم للناشئين 2025، اليوم الثلاثاء، والمقامة حاليا في قطر.

ويشهد اليوم الثلاثاء إقامة 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين.

ويظهر المنتخب السعودي في مواجهة مالي، والتشيك أمام أمريكا، وأوغندا تصطدم بفرنسا.

للتعرف على جدول مجموعات كأس العالم للناشئين اضغط هنا

إليكم مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

2:30 مساء.. أوغندا ضد فرنسا.. beIN SPORTS HD 2 extra

2:30 مساء.. تشيلي ضد كندا.. beIN SPORTS HD 3 extra

3:30 مساء.. أيرلندا ضد باراجواي.. beIN SPORTS HD 1 extra

3:30 مساء.. أوزبكستان ضد بنما.. beIN SPORTS HD 4 extra

4:45 مساء.. التشيك ضد أمريكا.. beIN SPORTS HD 2 extra

4:45 مساء.. بوركينا فاسو ضد طاجيكستان.. beIN SPORTS HD 3 extra

5:45 مساء.. السعودية ضد مالي.. beIN SPORTS المفتوحة

5:45 مساء.. نيوزيلندا ضد النمسا.. beIN SPORTS HD 1 extra

منتخب مصر كأس العالم للناشئين منتخب السعودية مباريات اليوم القنوات الناقلة جدول مباريات اليوم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    64
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

