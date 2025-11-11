تتواصل منافسات بطولة كأس العالم للناشئين 2025، اليوم الثلاثاء، والمقامة حاليا في قطر.

ويشهد اليوم الثلاثاء إقامة 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين.

ويظهر المنتخب السعودي في مواجهة مالي، والتشيك أمام أمريكا، وأوغندا تصطدم بفرنسا.

للتعرف على جدول مجموعات كأس العالم للناشئين اضغط هنا

إليكم مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

2:30 مساء.. أوغندا ضد فرنسا.. beIN SPORTS HD 2 extra

2:30 مساء.. تشيلي ضد كندا.. beIN SPORTS HD 3 extra

3:30 مساء.. أيرلندا ضد باراجواي.. beIN SPORTS HD 1 extra

3:30 مساء.. أوزبكستان ضد بنما.. beIN SPORTS HD 4 extra

4:45 مساء.. التشيك ضد أمريكا.. beIN SPORTS HD 2 extra

4:45 مساء.. بوركينا فاسو ضد طاجيكستان.. beIN SPORTS HD 3 extra

5:45 مساء.. السعودية ضد مالي.. beIN SPORTS المفتوحة

5:45 مساء.. نيوزيلندا ضد النمسا.. beIN SPORTS HD 1 extra