كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للناشئين.. أوغندا تهزم فرنسا.. وأيرلندا تتعادل مع باراجواي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:54 م 11/11/2025
أوغندا وفرنسا

صورة من مباراة أوغندا وفرنسا

انتهت مساء اليوم الثلاثاء، 4 مباريات في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.

وكان منتخب مصر قد خسر من إنجلترا مساء أمس الإثنين، بنتيجة 3-0، في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للناشئين.

وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن منتخب مصر، سوف يتأهل إلى دور الـ32، كأفضل ثالث عن المجموعة الخامسة.

ويترقب منتخب مصر للناشئين نهاية مباريات مرحلة المجموعات على مستوى البطولة كاملة، غدًا الثلاثاء، لمعرفة منافسه في الدور الثاني من كأس العالم للناشئين، بعد تأهله ضمن أفضل ثوالث.

ويتأهل أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم للناشئين.

وبالتالي فإن نتائج الختامية في مباريات اليوم الثلاثاء، تهم منتخبنا الوطني بقيادة أحمد الكاس الذي سيتعرف على منافسه في دور الـ 32.

وجاءت نتائج أول 4 مباريات كالتالي:

1- أوغندا 1-0 فرنسا.

2- تشيلي 2-1 كندا.

3- أيرلندا 0-0 باراجواي.

4- أوزبكستان 6-1 بنما.

ليكون ترتيب المجموعة العاشرة كالتالي:

1- أيرلندا برصيد 7 نقاط.

2- أوزبكستان برصيد 6 نقاط.

3- باراجواي برصيد 4 نقاط.

4- بنما دون رصيد من النقاط.

ترتيب المجموعة الـ11:

1- فرنسا برصيد 4 نقاط.

2- كندا برصيد 4 نقاط.

3- أوغندا برصيد 4 نقاط.

4- تشيلي برصيد 4 نقاط.

أيرلندا كأس العالم للناشئين فرنسا باراجواي أوغندا

