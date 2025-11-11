اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتأهل متصدر ووصيف كل منتخب بدور المجموعات الـ12، علاوة على أفضل 8 من أصحاب المركز الثالث، إلى الدور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025.

منتخب مصر يتأهل لدور الـ32 من كأس العالم

وتمكن منتخب مصر من حسم تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، على الرغم من تلقليه الخسارة أمام إنجلترا، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتزع شباب الفراعنة بطاقة التأهل لدور الـ32 من المونديال، بين أفضل المنتخبات الـ8 أصحاب المركز الثالث.

يذكر أن منتخب مصر كان قد حقق الفوز خلال الجولة الأولى على هايتي بنتيجة (4-0)، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا (1-1).

المتأهلين إلى دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عاما

أقيمت 8 مواجهات اليوم، في ختام دور المجموعات من كأس العالم تحت 17 سنة، والتي شهدت تأهل أوغندا بعد الفوز على فرنسا (1-0).

فيما ودع منتخب السعودية تحت 17 عامًا، منافسات البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة من مالي بهدفين دون رد.

ونتيجة لذلك، يتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين 3 منتخبات عربية، وهي مصر وتونس والمغرب.

كما تأهل منتخبا المغرب وتونس أيضًا ضمن أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وإليكم المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين كالتالي..

المجموعة الأولى: إيطاليا، وجنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: اليابان، والبرتغال، والمغرب

المجموعة الثالثة: السنغال، وكرواتيا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، وبلجيكا، وتونس

المجموعة الخامسة: فنزويلا، إنجلترا، مصر

المجموعة السادسة: سويسرا، كوريا الجنوبية، المكسيك.

المجموعة السابعة: ألمانيا، كولومبيا، كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة: البرازيل، وزامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة، بوركينا فاسو، التشيك.

المجموعة العاشرة: جمهورية إيرلندا، أوزبكستان، باراجواي.

المجموعة الـ11: فرنسا، كندا، أوغندا.

المجموعة الـ12: النمسا، مالي.