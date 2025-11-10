أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، عن المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم للناشئين.

وكان منتخب مصر قد خسر من إنجلترا مساء أمس الإثنين، بنتيجة 3-0، في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للناشئين.

وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن منتخب مصر، تأهل إلى دور الـ32، كأفضل ثالث عن المجموعة الخامسة.

وبدأ منتخب مصر البطولة بالفوز على هايتي بنتيجة 4-1، ثم التعادل مع فنزويلا بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر من إنجلترا بنتيجة 3-0.

وكان منتخب مصر بين 9 منتخبات أفريقية حسمت التأهل إلى دور الـ 32 وستواجه منتخبات صعبة للغاية.

ويتأهل أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم للناشئين.

وشهدت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 32 تواجد جميع المنتخبات الأفريقية باستثناء كوت ديفوار التي احتلت المركز الرابع والأخير في المجموعة السادسة دون رصيد من النقاط.

وجاءت قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى دور الـ32 كالتالي:

- مصر

- بوركينا فاسو

- مالي

- المغرب

- جنوب أفريقيا

- زامبيا

- السنغال

- تونس

- أوغندا