للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
منتخب مصر يواجه سويسرا في دور الـ32 لكأس العالم تحت 17 عامًا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:16 م 11/11/2025
منتخب مصر 17 عاما

منتخب مصر الوطني للناشئين

تأهل منتخب مصر الوطني للناشئين تحت 17 عامًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين 2025 المقامة في قطر، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

وجاء تأهل المنتخب المصري ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، بعد أن جاء في مجموعته خلف فنزويلا المتصدرة برصيد 7 نقاط وإنجلترا الوصيفة بـ6 نقاط.

وكان منتخب مصر قد تعرض لهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي بنتيجة 3-0 في آخر مباريات دور المجموعات، ليختتم مشواره في هذه المرحلة.

منافس مصر في كأس العالم للناشئين 2025

وبحسب نظام البطولة، سيواجه منتخب مصر في دور الـ32 نظيره منتخب سويسرا، الذي حل في المركز الثامن بين المنتخبات المتصدرة للمجموعات.

وفي حال الفوز، سيكون بانتظار الفائز من مباراة جمهورية أيرلندا وكندا في دور الـ16.

مصر على رأس 9 منتخبات أفريقية تأهلت إلى دور الـ32

من تأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عاما؟

قطر كندا منتخب مصر للناشئين دور الـ32 كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 جمهورية أيرلندا مشوار منتخب مصر بطولة كأس العالم للناشئين

