كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

0 2
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

6 1
15:30
بنما

بنما

منافس مصر.. ماذا قدم منتخب سويسرا في كأس العالم للناشئين؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:11 م 11/11/2025
سويسرا

منتخب سويسرا للناشئين

يضرب منتخب مصر للناشئين موعدًا مع نظيره سويسرا، في دور الـ32 من منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وذلك بعد الفوز على هايتي والتعادل مع فنزويلا ثم الخسارة من إنجلترا.

ويتأهل إلى دور الـ32 متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث بعد نهاية الدور الأول من المسابقة، ليكتمل عقد الفرق التي حجزت مقعدها في المرحلة التالية.

مصر تواجه سويسرا

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره سويسرا، في دور الـ32 من كأس العالم، وحال تمكن من الصعود إلى مرحلة الـ16 من كأس العالم تحت 17 عامًا، سيضرب صغار الفراعنة موعدًا مع الفائز من مباراة جمهورية أيرلندا وكندا.

وتأهل منتخب مصر، إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين، رفقة 8 منتخبات أفريقية، بوركينا فاسو - مالي- المغرب - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - تونس - أوغندا.

ماذا قدم منتخب سويسرا؟

تواجد منتخب سويسرا بالمجموعة السادسة في كأس العالم للناشئين، والتي ضمت منتخبات كوريا الجنوبية، المكسيك، وكوت ديفوار.

وتمكن منتخب سويسرا من الظهور بشكل مميز، خلال مبارياته في الدور الأول من مونديال الناشئين، حيث استهل مشواره بتحقيق الفوز أمام كوت ديفوار بنتيجة (4-1) في الجولة الأولى من المسابقة.

وتعادل منتخب سويسرا مع نظيره كوريا الجنوبية سلبيا دون أهداف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

واختتم منتخب سويسرا مشواره في دور المجموعات، بالتفوق على المكسيك بنتيجة (3-1)، ليحسم صدارته لجدول ترتيب المجموعة السادسة رغم تساوي النقاط مع كوريا الجنوبية.

- كوت ديفوار 1-4 سويسرا

- سويسرا 0-0 كوريا الجنوبية

- سويسرا 3-1 المكسيك

مباراة مصر القادمة
كأس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئين منتخب سويسرا للناشئين

