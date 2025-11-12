المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فيفا يكشف عن موعد مباراة مصر ضد سويسرا في مونديال الناشئين

كتب - حسام الدين جمال

02:28 م 12/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر تحت 17 عاما

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد المباراة المرتقبة ضد سويسرا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

منتخب مصر احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة، وتأهل إلى دور الـ32 لمونديال الناشئين بين أفضل المنتخبات التي حصلت على المرتبة الثالثة.

وضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره السويسري، متصدر المجموعة السادسة، في أول الأدوار الإقصائية للبطولة المقامة في قطر.

موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم تحت 17 عاما

وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي، فمن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد سويسرا بمونديال الناشئين يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 نوفمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن مباراة مصر وسويسرا ستقام على ملعب "أسباير زون 5" في الدوحة.

كأس العالم للناشئين منتخب مصر تحت 17 عاما منتخب مصر للناشئين

