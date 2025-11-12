المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
منتخب الناشئين: مباراة سويسرا لن تكون تمثيل مجرد مشرف.. وسنقاتل على كل فرصة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:40 م 12/11/2025
منتخب الناشئين

منتخب الناشئين - صورة أرشيفية

يرى وليد مهدي، المدير الإداري لمنتخب مصر للناشئين، أن مباراة منتخبنا الوطني مع سويسرا لن تكون مجرد تمثيل مشرف.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين وذلك بعدما تواجد في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط إثر الفوز على هايتي والتعادل مع فنزويلا والخسارة من إنجلترا.

وقال وليد مهدي عبر قناة بي إن سبورتس: "لا يوجد شيء اسمه تمثيل مشرف في منتخب مصر للناشئين، أصبح هناك قتالا حتى آخر فرصة، لن نسمح بمرور أي فرصة حتى ولو كانت صغيرة".

وأضاف: "أرى أن مباراة سويسرا قوية للغاية وكل مباريات دور الـ 32 كأس العالم ستكون قوية وجميع الفرق كبيرة وبداية كأس العالم شيء ودور الـ 32 شيء أخر".

وأنهى: "أشكر كل المنظمين للبطولة في قطر، الذين يقابلوننا بابتسامة عندما يعلمون أننا المنتخب المصري".

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع سويسرا في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم للناشئين، في لقاء يقام يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري.

سويسرا منتخب الناشئين وليد مهدي

