يرى وليد مهدي، المدير الإداري لمنتخب مصر للناشئين، أن مباراة منتخبنا الوطني مع سويسرا لن تكون مجرد تمثيل مشرف.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين وذلك بعدما تواجد في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط إثر الفوز على هايتي والتعادل مع فنزويلا والخسارة من إنجلترا.

وقال وليد مهدي عبر قناة بي إن سبورتس: "لا يوجد شيء اسمه تمثيل مشرف في منتخب مصر للناشئين، أصبح هناك قتالا حتى آخر فرصة، لن نسمح بمرور أي فرصة حتى ولو كانت صغيرة".

وأضاف: "أرى أن مباراة سويسرا قوية للغاية وكل مباريات دور الـ 32 كأس العالم ستكون قوية وجميع الفرق كبيرة وبداية كأس العالم شيء ودور الـ 32 شيء أخر".

وأنهى: "أشكر كل المنظمين للبطولة في قطر، الذين يقابلوننا بابتسامة عندما يعلمون أننا المنتخب المصري".

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع سويسرا في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم للناشئين، في لقاء يقام يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري.