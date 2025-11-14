المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصر ضد سويسرا.. 90 دقيقة لمواصلة الحلم في مونديال الناشئين

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:47 ص 14/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر للناشئين

يدخل منتخب مصر تحت 17 سنة مواجهة قوية أمام سويسرا، اليوم الجمعة، في إطار منافسات أول الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم للناشئين 2025.

طموح منتخب مصر

طموح منتخب مصر يتواصل في كأس العالم للناشئين من بوابة سويسرا، في 90 دقيقة أخرى قد تكون بوابة العبور إلى دور الـ16 من المونديال.

منتخب مصر كان قد عبر دور المجموعات في كأس العالم للناشئين في المركز الثالث، بعدما حصد 4 نقاط، من فوز على هايتي (4-1)، ثم تعادله مع فنزويلا (1-1)، قبل أن يسقط في مباراة الجولة الأخيرة (3-0).

وأسفر نظام كأس العالم للناشئين عن مواجهة منتخب مصر مع سابع أفضل متصدر، إلا أن هذا الترتيب كان سينتج عنه مباراة مكررة من دور المجموعات بين الفراعنة وفنزويلا، ليتم استبداله بثامن أفضل متصدر، وهو منتخب سويسرا.

بينما منتخب سويسرا كان قد احتل المركز الأول في دور المجموعات، برصيد 7 نقاط، ليكون منافس منتخب مصر المقبل، على آمل تجاوزه في تحدي جديد لكتيبة أحمد الكاس، من أجل استمرار المشوار في كأس العالم للناشئين المقام بقطر.

بطاقة المباراة

طرفا اللقاء: منتخب مصر للناشئين ضد منتخب سويسرا للناشئين.

الحدث: دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا.

التوقيت: الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة.

المكان: مجمع أسباير.

القناة الناقلة: Bein Sports المفتوحة.

مباراة مصر القادمة
كأس العالم للناشئين منتخب مصر تحت 17 عاما منتخب مصر للناشئين كأس العالم تحت 17 عاما منتخب مصر تحت 17 سنة كأس العالم تحت 17 سنة

