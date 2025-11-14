المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

0 0
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

- -
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

مواعيد مباريات اليوم.. وديتان ولقاء في كأس العالم لمنتخب مصر.. وتصفيات أوروبا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:37 ص 14/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر للناشئين

يشهد اليوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، إقامة بعض المباريات، يأتي على رأسها مباراة مصر أمام أوزبكستان في بطولة الإمارات الودية.

كما يلعب منتخب مصر الثاني، أمام الجزائر مباراة ودية، استعداد لبطولة كأس العرب 2025.

ويلاقي أيضًا منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، نظيره سويسرا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

ويقام نهائي السوبر المصري لكرة اليد، بين الأهلي وسموحة في الإمارات.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

إليكم أبرز المباريات

كرة يد - نهائي السوبر

الأهلي - سموحة - الساعة 3 - اون سبورت1

كأس العالم للناشئين

مصر - سويسرا - الساعة 3 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة
المغرب - أمريكا - الساعة 5:45 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة

مباريات ودية منتخبات

مصر ب - الجزائر أ - الساعة 4 مساءً - أون سبورت2
مصر - أوزبكستان - الساعة 6 مساءً - أون سبورتس1
أنجولا - الأرجنتين - الساعة 6 مساءً

تصفيات كأس العالم - أوروبا

لوكسبمرج - ألمانيا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.
بولندا - هولندا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.
كرواتيا - جزر الفارو - الساعة 9:45 - بي إن سبورتس HD3.

