مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

0 0
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

- -
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تشكيل منتخب الناشئين.. تبديلان أمام سويسرا وحمزة عبد الكريم يقود الهجوم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:42 م 14/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر للناشئين

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة سويسرا في كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام سويسرا، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

تشكيل منتخب مصر للناشئين

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين كالتالي:

حارس المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - إبراهيم النجعاوي - مهند الشامي

خط الوسط: عمر أبو طالب - عمر كمال

خط الوسط الهجومي: ياسين حسام - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي

المهاجم: حمزة عبد الكريم.

وأجرى الكاس تبديلين على تشكيل منتخب مصر أمام سويسرا اليوم، عن الذي خاض به مباراة إنجلترا الماضية، حيث دفع بالثنائي عمر أبو طالب، وياسين حسام، بدلًا من أدهم فريد وأنس رشدي.

وتأهل منتخب مصر، كأفضل ثالث عن المجموعة الخامسة، خلف فنزويلا المتصدر وإنجلترا الوصيف.

وأسفر نظام كأس العالم للناشئين عن مواجهة منتخب مصر مع سابع أفضل متصدر، إلا أن هذا الترتيب كان سينتج عنه مباراة مكررة من دور المجموعات بين الفراعنة وفنزويلا، ليتم استبداله بثامن أفضل متصدر، وهو منتخب سويسرا.

 

 

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
سويسرا كأس العالم للناشئين منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين الكاس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    72
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

