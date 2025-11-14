أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة سويسرا في كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام سويسرا، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

تشكيل منتخب مصر للناشئين

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين كالتالي:

حارس المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - إبراهيم النجعاوي - مهند الشامي

خط الوسط: عمر أبو طالب - عمر كمال

خط الوسط الهجومي: ياسين حسام - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي

المهاجم: حمزة عبد الكريم.

وأجرى الكاس تبديلين على تشكيل منتخب مصر أمام سويسرا اليوم، عن الذي خاض به مباراة إنجلترا الماضية، حيث دفع بالثنائي عمر أبو طالب، وياسين حسام، بدلًا من أدهم فريد وأنس رشدي.

وتأهل منتخب مصر، كأفضل ثالث عن المجموعة الخامسة، خلف فنزويلا المتصدر وإنجلترا الوصيف.

وأسفر نظام كأس العالم للناشئين عن مواجهة منتخب مصر مع سابع أفضل متصدر، إلا أن هذا الترتيب كان سينتج عنه مباراة مكررة من دور المجموعات بين الفراعنة وفنزويلا، ليتم استبداله بثامن أفضل متصدر، وهو منتخب سويسرا.