يتأخر منتخب مصر للناشئين بهدفين دون رد أمام سويسرا، في المباراة المقامة بينهما في كأس العالم تحت 17 عامًا.

ويلعب منتخب مصر أمام سويسرا، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين.

وشهد الشوط الأول، طلب منتخب مصر بطاقة تحدي أمام سويسرا في كرة الهدف الثاني بداعي وجود تسلل.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، لكن تم تأكيد هدف سويسرا الثاني، ليخسر منتخب مصر، إحدى بطاقتيه في المباراة.

تحديات دون فائدة

ولا تُعد هذه المرة هي الأولى، التي يخسر فيها منتخب مصر بطاقة التحدي خلال بطولة كأس العالم للناشئين.

وطلب منتخب مصر بطاقة التحدي في مباراة فنزويلا في دور المجموعات لمراجعة كرة طرد على فنزويلا لكن الحكم رفض الطلب.

وفي مباراة إنجلترا، طلب منتخب مصر بطاقة تحدي لطرد لاعب إنجلترا، لكن الحكم عاد إلى الفيديو واكتفى بالطاقة الصفراء، وفي اللعبة الثانية خلال نفس المباراة طلب ركلة جزاء ورفضها الحكم أيضًا.

ويحق لكل منتخب أن يحصل على بطاقتي تحدي خلال كل مباراة؛ حيث إنه في حال نجاح التحدي تظل البطاقتين كما هما.