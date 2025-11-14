المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 1
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

0 1
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مالي والبرتغال وفرنسا يتأهلون إلى دور الـ16 بمونديال الناشئين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:27 م 14/11/2025
فرنسا

فرنسا إلى دور الستة عشر بمونديال الناشئين

واصلت منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، إثارتها مع حسم عدة منتخبات تأهلها إلى دور الـ16 بعد مباريات قوية ضمن دور الـ32.

مالي تهزم زامبيا 3-1

تأهل منتخب مالي إلى الدور المقبل بعد فوزه على زامبيا 3-1. افتتح ريموند بومبا التسجيل للمنتخب المالي في الدقيقة 51، قبل أن يدرك مبالو سيموت التعادل للزامبي في الدقيقة 63.

وعاد الماليون للتقدم عبر سيدو ديمبلي في الدقيقة 85، واختتم لامين كيتا الثلاثية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وسيواجه منتخب مالي الفائز من مباراة المغرب وأمريكا في دور الـ16.

البرتغال تتجاوز بلجيكا 2-1

ضمن المنتخب البرتغالي مقعده في الدور المقبل بعد الفوز على بلجيكا 2-1.

سجل أنيسيو كابرال الهدف الأول في الدقيقة 38، وأضاف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بينما قلص نواه فيرنانديز النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 3 بعد بداية الشوط الثاني.

وسيلتقي المنتخب البرتغالي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والمكسيك في دور الستة عشر.

فرنسا تتأهل بالفوز على كولومبيا 2-0

حقق المنتخب الفرنسي الفوز على كولومبيا 2-0، ليحجز مكانه في الدور المقبل.

افتتح أنطوان فاليرو التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله بيير مونجيون الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وسيواجه منتخب فرنسا الفائز من مباراة البرازيل وكولومبيا في دور الـ16.

كولومبيا فرنسا مونديال الناشئين فرنسا ضد كولومبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    78
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 2
أوزبكستان

أوزبكستان

86

هجمة لصلاح محسن لكن دفاع أوزبكستان تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg