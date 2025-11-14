واصلت منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، إثارتها مع حسم عدة منتخبات تأهلها إلى دور الـ16 بعد مباريات قوية ضمن دور الـ32.

مالي تهزم زامبيا 3-1

تأهل منتخب مالي إلى الدور المقبل بعد فوزه على زامبيا 3-1. افتتح ريموند بومبا التسجيل للمنتخب المالي في الدقيقة 51، قبل أن يدرك مبالو سيموت التعادل للزامبي في الدقيقة 63.

وعاد الماليون للتقدم عبر سيدو ديمبلي في الدقيقة 85، واختتم لامين كيتا الثلاثية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وسيواجه منتخب مالي الفائز من مباراة المغرب وأمريكا في دور الـ16.

البرتغال تتجاوز بلجيكا 2-1

ضمن المنتخب البرتغالي مقعده في الدور المقبل بعد الفوز على بلجيكا 2-1.

سجل أنيسيو كابرال الهدف الأول في الدقيقة 38، وأضاف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بينما قلص نواه فيرنانديز النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 3 بعد بداية الشوط الثاني.

وسيلتقي المنتخب البرتغالي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والمكسيك في دور الستة عشر.

فرنسا تتأهل بالفوز على كولومبيا 2-0

حقق المنتخب الفرنسي الفوز على كولومبيا 2-0، ليحجز مكانه في الدور المقبل.

افتتح أنطوان فاليرو التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله بيير مونجيون الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وسيواجه منتخب فرنسا الفائز من مباراة البرازيل وكولومبيا في دور الـ16.