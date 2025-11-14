المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المكسيك وأيرلندا تتأهلان لدور الـ16 بمونديال الناشئين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:59 م 14/11/2025
المكسيك والأرجنتين

المكسيك تتخطى الأرجنتين بركلات الترجيح

تأهل منتخب المكسيك وأيرلندا إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تحقيقهما انتصارات مثيرة في مواجهات دور الـ32، حيث حسمت النتائج عبر ضربات الترجيح بعد تعادلات مثيرة في الوقت الأصلي.

المكسيك تتخطى الأرجنتين بركلات الترجيح

تأهل المنتخب المكسيكي بعد الفوز على الأرجنتيني 5-4 بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل 2-2 في وقتها الأصلي.

افتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل مبكرًا عبر راميرو توليان في الدقيقة 9، قبل أن يدرك لويس جامبوا التعادل للمكسيك في الدقيقة 46، ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 58.

إلا أن الأرجنتين أدركت التعادل في الدقيقة 87 عن طريق فيرناندو كولستر، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمكسيك.

وسيواجه المكسيك في دور الستة عشر منتخب البرتغال الذي تأهل بعد الفوز على بلجيكا 2-1.

أيرلندا تفوز على كندا في دراما ترجيحية

وفي مواجهة أخرى مثيرة، تأهل منتخب أيرلندا بعد الفوز على كندا 9-8 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي.

تقدم الأيرلنديون أولًا عبر مايكل نونان في الدقيقة 65، قبل أن يدرك سيرجي كوزلوفسكي التعادل لكندا في الدقيقة 85.

وفي ركلات الترجيح، سجل جميع اللاعبين الأيرلنديين الخمسة عشر تقريبًا، فيما أهدر أويسين ماكدونا إحدى الركلات، بينما أهدر منتخب كندا الضربة الأولى والأخيرة، ليحسم الفوز لصالح أيرلندا.

وسيواجه المنتخب الأيرلندي في دور الستة عشر منتخب سويسرا الذي تأهل بعد الفوز على مصر 3-1.

بهذا، تنضم المكسيك وأيرلندا وسويسرا والبرتغال إلى قائمة المتأهلين لدور الستة عشر، في انتظار حسم بقية مواجهات دور الـ32 لتحديد جميع الفرق المتأهلة إلى الدور المقبل.

الأرجنتين سويسرا كندا المكسيك مونديال الناشئين كأس العالم تحت 17 عامًا أيرلندا

