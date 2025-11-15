واصلت بعض المنتخبات تقديم عروض قوية في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا المقامة في قطر، حيث شهدت منافسات دور الـ32 مفاجآت ونتائج مثيرة، أعادت رسم خريطة المنافسة في الدور المقبل.

إنجلترا تتخطى كوريا الجنوبية بهدفين

فاز المنتخب الإنجليزي على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، مستفيدًا من هدف ذاتي سجله هوي سيوب جونج في مرماه بالدقيقة 28، قبل أن يضيف ريجان هيسكي الهدف الثاني بعد تمريرة من برادلي بوروز في الدقيقة 35.

وكان المنتخب الإنجليزي قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني خلف فنزويلا بعد جمعه 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، فيما حل منتخب كوريا الجنوبية وصيفًا أيضًا برصيد 7 نقاط خلف سويسرا بفارق الأهداف.

وسيلتقي المنتخب الإنجليزي في دور الـ16 مع الفائز من مباراة تونس والنمسا.

إيطاليا تحافظ على العلامة الكاملة

وواصل المنتخب الإيطالي عروضه القوية بعد فوزه على التشيك 2-0، ليضمن تأهله إلى دور الستة عشر.

سجل أنطونيو أرينا هدف التقدم لإيطاليا في الدقيقة 51، قبل أن يضيف زميله فاليريو ماكاروني الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وكان المنتخب الإيطالي قد حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على قطر وبوليفيا وجنوب أفريقيا، في حين احتل المنتخب التشيكي المركز الثالث في المجموعة التاسعة.

وسيواجه المنتخب الإيطالي الفائز من مباراة أوزبكستان وكرواتيا في دور الـ16.

أوغندا تفاجئ السنغال وتتأهل لدور الـ16

قدمت أوغندا مفاجأة كبيرة بفوزها على السنغال 1-0، عبر هدف أبوبكالي والوسيمبي في الدقيقة 15.

ويترقب المنتخب الأوغندي الفائز من مواجهة ألمانيا وبوركينا فاسو في الدور المقبل.

ويعد هذا الفوز الثاني لأوغندا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم للناشئين، بعد تغلبها على فرنسا 1-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لتعويض خسارتها أمام كندا وتعادلها مع تشيلي.