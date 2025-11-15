المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

2 1
21:45
السويد

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 2
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 2
21:45
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
اليونان

اليونان

3 2
21:45
إسكتلندا

إسكتلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد اكتمال دور الـ32.. تعرف على المتأهلين لدور الـ16 في مونديال الناشئين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:55 م 15/11/2025
المغرب للناشئين

المغرب ممثلة العرب الوحيدة في البطولة

أسدل الستار اليوم السبت على منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والمقامة حاليًا في قطر.

ويستمر المنتخب المغربي في تمثيل العرب وحيدًا في دور الستة عشر، إلى جانب تأهل ثلاثة منتخبات إفريقية هي مالي وأوغندا وبوركينا فاسو.

من جانبه، ودع منتخب مصر للناشئين البطولة بعد خسارته أمام سويسرا بنتيجة 3-1.

وكان المنتخب الوطني قد حجز مقعده في دور الـ32 عبر احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة خلف فنزويلا المتصدرة وإنجلترا الوصيفة.

مواجهات دور الـ16

من المقرر أن تنطلق مباريات الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، وجاءت المواجهات على النحو التالي:

سويسرا × أيرلندا

البرازيل × فرنسا

المكسيك × البرتغال

النمسا × إنجلترا

أوغندا × بوركينا فاسو

إيطاليا × أوزبكستان

كوريا الشمالية × اليابان

المغرب × مالي

منتخب المغرب كأس العالم للناشئين مونديال الناشئين مواجهات دور الـ16

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    88
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سويسرا

سويسرا

2 1
السويد

السويد

67

تشتيت وابعاد من دفاع السويد بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg