أسدل الستار اليوم السبت على منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والمقامة حاليًا في قطر.

ويستمر المنتخب المغربي في تمثيل العرب وحيدًا في دور الستة عشر، إلى جانب تأهل ثلاثة منتخبات إفريقية هي مالي وأوغندا وبوركينا فاسو.

من جانبه، ودع منتخب مصر للناشئين البطولة بعد خسارته أمام سويسرا بنتيجة 3-1.

وكان المنتخب الوطني قد حجز مقعده في دور الـ32 عبر احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة خلف فنزويلا المتصدرة وإنجلترا الوصيفة.

مواجهات دور الـ16

من المقرر أن تنطلق مباريات الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، وجاءت المواجهات على النحو التالي:

سويسرا × أيرلندا

البرازيل × فرنسا

المكسيك × البرتغال

النمسا × إنجلترا

أوغندا × بوركينا فاسو

إيطاليا × أوزبكستان

كوريا الشمالية × اليابان

المغرب × مالي