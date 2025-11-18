المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أفريقيا تضمن مقعدين في ربع نهائي كأس العالم للناشئين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:48 م 15/11/2025
مالي والسعودية

ربع النهائي يبتسم لأفريقيا

ضمنت الكرة الأفريقية حضورًا مشرفًا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر.

واختتمت منافسات دور الـ32 اليوم السبت، وأسفرت عن تأهل أربعة منتخبات أفريقية إلى دور الـ16، هي المغرب، مالي، أوغندا، وبوركينا فاسو.

ويستمر المنتخب المغربي في تمثيل العرب وحيدًا في الأدوار الإقصائية.

مقعدان مضمونان في ربع نهائي المونديال

وبحسب نتائج دور الـ32، سيلتقي منتخب أوغندا مع منتخب بوركينا فاسو، بينما يواجه المنتخب المغربي نظيره المالي، ما يضمن تأهل منتخبين إفريقيين إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

في المقابل، ودع منتخب مصر للناشئين البطولة بعد خسارته أمام سويسرا بنتيجة 3-1

وكان المنتخب الوطني قد حجز مقعده في دور الـ32 عبر احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة خلف فنزويلا المتصدرة وإنجلترا الوصيفة.

للاطلاع على المتأهلين إلى دور الـ16 في مونديال الناشئين، اضغط هنا.

