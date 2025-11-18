أفريقيا تضمن مقعدين في ربع نهائي كأس العالم للناشئين

ضمنت الكرة الأفريقية حضورًا مشرفًا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر.

واختتمت منافسات دور الـ32 اليوم السبت، وأسفرت عن تأهل أربعة منتخبات أفريقية إلى دور الـ16، هي المغرب، مالي، أوغندا، وبوركينا فاسو.

ويستمر المنتخب المغربي في تمثيل العرب وحيدًا في الأدوار الإقصائية.

مقعدان مضمونان في ربع نهائي المونديال

وبحسب نتائج دور الـ32، سيلتقي منتخب أوغندا مع منتخب بوركينا فاسو، بينما يواجه المنتخب المغربي نظيره المالي، ما يضمن تأهل منتخبين إفريقيين إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

في المقابل، ودع منتخب مصر للناشئين البطولة بعد خسارته أمام سويسرا بنتيجة 3-1

وكان المنتخب الوطني قد حجز مقعده في دور الـ32 عبر احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة خلف فنزويلا المتصدرة وإنجلترا الوصيفة.

