كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إيطاليا تضرب موعدًا مع بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس العالم للناشئين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:58 م 18/11/2025
منتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا تحت 17 عاما

قص منتخب إيطاليا شريط الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بعد الفوز على أوزبكستان.

وفازت إيطاليا على أوزبكستان بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأحرز أهداف إيطاليا، توماس كامبانيلو "ثنائية" وإدريسا داوودا في الدقائق 19 و68 و70 بينما أحرز أميرخان مورادوف وعزيزبيك إيرمبيتوف هدفي أوزبكستان في الدقيقتين 56 و94.

وأكمل المنتخب الأوزبكي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد أصيلبيك أليف في الدقيقة 89.

وسيواجه منتخب إيطاليا في دور الثمانية نظيره بوركينا فاسو الذي وضع حدا لمفاجآت أوغندا بالفوز عليها بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان المنتخب الأوغندي تقدم بهدف عرفات نكولا في الدقيقة 56، وأدرك نظيره البوركيني التعادل بهدف الحسن باجايوجو.

للتعرف على نتائج بطولة كأس العالم للناشئين اضغط هنا

منتخب إيطاليا كأس العالم للناشئين أوزبكستان بوركينا فاسو مونديال الناشئين كأس العالم تحت 17 عاما مباريات كأس العالم للناشئين

التعليقات

