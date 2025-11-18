حجز منتخب البرازيل مقعده في الدور ربع النهائي من كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح.

منتخب البرازيل يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

افتتح المنتخب الفرنسي التسجيل عبر ريمي هيمبرت في الدقيقة 33.

قبل أن يخطف البرازيلي بيترو تافاريس هدف التعادل في الدقيقة 89، ليُبقي آمال السامبا حيّة حتى النهاية.

وفي سلسلة ركلات الترجيح، نجح المنتخب البرازيلي في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 4-3، ليواصل مشواره بثبات في البطولة العالمية.

ينتظر السامبا الفائز من مواجهة المغرب ومالي لملاقاته في دور الثمانية.

أصبح المنتخب البرازيلي رابع المتأهلين إلى هذا الدور بعد كل من إيطاليا والبرتغال وبوركينا فاسو، في نسخة تاريخية تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.