النمسا تقسو على إنجلترا وتتأهل لمواجهة اليابان في ربع نهائي مونديال الناشئين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:13 م 18/11/2025
النمسا

النمسا تقصي إنجلترا

تأهل منتخب النمسا إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بعد فوزه العريض على إنجلترا بنتيجة 4-0، في مباراة أقيمت اليوم الثلاثاء على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

إنجلترا تودع البطولة بعد خسارة ثقيلة أمام النمسا

وسجل حسن ديشيشكو وجوهانس موسر ثنائياتهما، فيما أضاف إفياني ندوكي هدفًا آخر، لتصبح أهداف النمسا في الدقائق 47 و70 و79 و86.

وشهدت طرد لاعب إنجلترا أليخاندرو جوميز رودريجيز في الدقيقة 50، لينهي الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز، ينتظر المنتخب النمساوي الفائز من مواجهة اليابان وكوريا الشمالية، التي حسمتها اليابان بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

منتخب إنجلترا كأس العالم للناشئين منتخب النمسا النمسا ضد إنجلترا

