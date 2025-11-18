اختتمت اليوم الثلاثاء منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا المقامة في قطر، وأسفرت عن تأهل ثمانية منتخبات لمواجهة بعضها في دور ربع النهائي.

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 كالتالي:

تغلبت إيطاليا على أوزبكستان 3-2.

تجاوزت بوركينا فاسو أوغندا بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

حققت البرتغال فوزًا كبيرًا على المكسيك 5-0.

انتصرت سويسرا على جمهورية أيرلندا 3-1.

تخطت البرازيل نظيرتها فرنسا بعد مباراة ماراثونية انتهت 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وفازت بركلات الترجيح 4-3.

تأهلت النمسا بعد فوزها الكبير على إنجلترا 4-0.

فازت اليابان على كوريا الشمالية 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

المغرب تغلبت على مالي 3-2.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي

بهذا، تكتمل قائمة المتأهلين لدور ربع النهائي، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مواجهات مليئة بالإثارة والتشويق.

