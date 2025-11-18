المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد انتهاء دور الـ16.. تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال الناشئين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:49 م 18/11/2025
المغرب للناشئين

المغرب تأهلت على حساب مالي

اختتمت اليوم الثلاثاء منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا المقامة في قطر، وأسفرت عن تأهل ثمانية منتخبات لمواجهة بعضها في دور ربع النهائي.

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 كالتالي:

تغلبت إيطاليا على أوزبكستان 3-2.

تجاوزت بوركينا فاسو أوغندا بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

حققت البرتغال فوزًا كبيرًا على المكسيك 5-0.

انتصرت سويسرا على جمهورية أيرلندا 3-1.

تخطت البرازيل نظيرتها فرنسا بعد مباراة ماراثونية انتهت 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وفازت بركلات الترجيح 4-3.

تأهلت النمسا بعد فوزها الكبير على إنجلترا 4-0.

فازت اليابان على كوريا الشمالية 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

المغرب تغلبت على مالي 3-2.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي

بهذا، تكتمل قائمة المتأهلين لدور ربع النهائي، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مواجهات مليئة بالإثارة والتشويق.

للاطلاع على مواعيد مباريات ربع النهائي، اضغط هنا.

كأس العالم للناشئين منتخب المغرب دور ربع النهائي مونديال الناشئين مباريات ربع نهائي مونديال الناشئين

