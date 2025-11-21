وضع منتخب النمسا حدا لمشوار نظيره الياباني في بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0.

وأقيمت مباراة النمسا ضد اليابان ضمن منافسات ربع نهائي من بطولة كأس العالم للناشئين المُقامة في قطر.

وسجل يوهانس موسر، أحد هدافي النمسا في البطولة، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 49، من صناعة زميله جاكوب فيرنر.

وكان الشوط الأول قد انتهى سلبيا لكنه شهد ركلة جزاء محتسبة للنمسا، غير أن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 35.

كما احتسبت ركلة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن حسن ديشيشكو الذي حصل على المخالفة أهدر الركلة لتظل النتيجة على حالها ويتأهل منتخب النمسا إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين.

وكان منتخب اليابان حقق نتائج جيدة في مونديال الشباب بعدما تصدر مجموعته التي ضمت البرتغال والمغرب وكاليدونيا الجديدة، أما منتخب النمسا فقد تصدر بالعلامة الكاملة مجموعة مالي والسعودية ونيوزيلندا.

وفي دور الـ32 هزمت النمسا تونس بنتيجة 2-0، فيما تغلبت اليابان على جنوب أفريقيا 3-0.

أما في دور الـ16 فقد اكتسح المنتخب النمساوي نظيره الإنجليزي 4-0، في حين تأهلت اليابان على حساب كوريا الشمالية بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب النمسا مع الفائز من إيطاليا وبوركينا فاسو في نصف النهائي.

