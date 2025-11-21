المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بهدف قاتل.. البرازيل تطيح بالمغرب من كأس العالم للناشئين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:42 م 21/11/2025
مباراة البرازيل والمغرب

مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم للناشئين

خطف منتخب البرازيل بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، عقب تغلبه على المنتخب المغربي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

 

وسجل منتخب البرازيل هدف التقدم في الدقيقة 16 من زمن المباراة، بقدم المهاجم ديل، بعد عرضية متقنة من زميله روان بابلو.

وتحصل إسماعيل العود لاعب منتخب المغرب على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليسجل المهاجم زياد باها هدف التعادل لأسود الأطلس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

 

وخطف منتخب البرازيل هدف التأهل في الوقت القاتل، عن طريق نجمه ديل، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني بالمواجهة، في الدقيقة 95، بعدما راوغ حارس أسود الأطلس.

وكان منتخب المغرب قد تأهل لهذا الدور عقب التغلب على حساب مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تجاوز المنتخب البرازيلي عقبة نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 1-1.

 

وضرب منتخب البرازيل موعدًا مع نظيره منتخب البرتغال في الدور نصف النهائي، لبطولة كأس العالم للناشئين، بعدما كان الأخير قد تجاوز عقبة سويسرا بهدفين دون رد.

المغرب
المغرب
أخبار إحصائيات
كأس العالم تحت 17 عامًا منتخب المغرب للناشئين مباراة المغرب والبرازيل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    100
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg