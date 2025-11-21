خطف منتخب البرازيل بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، عقب تغلبه على المنتخب المغربي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

وسجل منتخب البرازيل هدف التقدم في الدقيقة 16 من زمن المباراة، بقدم المهاجم ديل، بعد عرضية متقنة من زميله روان بابلو.

وتحصل إسماعيل العود لاعب منتخب المغرب على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليسجل المهاجم زياد باها هدف التعادل لأسود الأطلس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وخطف منتخب البرازيل هدف التأهل في الوقت القاتل، عن طريق نجمه ديل، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني بالمواجهة، في الدقيقة 95، بعدما راوغ حارس أسود الأطلس.

وكان منتخب المغرب قد تأهل لهذا الدور عقب التغلب على حساب مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تجاوز المنتخب البرازيلي عقبة نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 1-1.

وضرب منتخب البرازيل موعدًا مع نظيره منتخب البرتغال في الدور نصف النهائي، لبطولة كأس العالم للناشئين، بعدما كان الأخير قد تجاوز عقبة سويسرا بهدفين دون رد.