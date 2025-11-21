انتصر منتخب إيطاليا على بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، اليوم الجمعة، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين.

وأقيمت مباراة إيطاليا ضد بوركينا فاسو ضمن منافسات ربع نهائي من بطولة كأس العالم للناشئين المُقامة في قطر.

واستفاد المنتخب الإيطالي من هدف متأخر سجله لاعبه توماس كامبانييلو في الدقيقة 82، ليضع حدا لمفاجآت منتخب بوركينا فاسو في البطولة.

وكان المنتخب البوركينابي أقصى حامل اللقب ألمانيا من دور الـ32، ثم فاز في دور الـ 16 على أوغندا.

ويتقابل المنتخب الإيطالي مع النمسا في الدور نصف النهائي على ملعب أسباير زون يوم 24 نوفمبر الجاري.

وكانت النمسا تغلبت على اليابان بنتيجة 1-0 في ربع نهائي كأس العالم للناشئين.