المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نهاية مغامرة بوركينا فاسو.. إيطاليا إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:42 م 21/11/2025
منتخب إيطاليا 17 عاما

منتخب إيطاليا 17 عاما

انتصر منتخب إيطاليا على بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، اليوم الجمعة، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين.

وأقيمت مباراة إيطاليا ضد بوركينا فاسو ضمن منافسات ربع نهائي من بطولة كأس العالم للناشئين المُقامة في قطر.

واستفاد المنتخب الإيطالي من هدف متأخر سجله لاعبه توماس كامبانييلو في الدقيقة 82، ليضع حدا لمفاجآت منتخب بوركينا فاسو في البطولة.

وكان المنتخب البوركينابي أقصى حامل اللقب ألمانيا من دور الـ32، ثم فاز في دور الـ 16 على أوغندا.

ويتقابل المنتخب الإيطالي مع النمسا في الدور نصف النهائي على ملعب أسباير زون يوم 24 نوفمبر الجاري.

طالع نتائج مباريات كأس العالم للناشئين من هنا

وكانت النمسا تغلبت على اليابان بنتيجة 1-0 في ربع نهائي كأس العالم للناشئين.

اليابان النمسا كأس العالم للناشئين إيطاليا بوركينا فاسو كأس العالم تحت 17 عاما مباريات كأس العالم للناشئين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    100
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg