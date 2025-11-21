أسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، والتي شهدت وداع منتخبي المغرب وبوركينا فاسو بعد مواجهتين مثيرتين أمام البرازيل وإيطاليا.

وودع المنتخب المغربي البطولة عقب خسارته أمام البرازيل بنتيجة 2-1، حيث نجح "السيليساو" في خطف هدف الانتصار في الثواني الأخيرة، ليضع حدًا لمسيرة مغربية مميزة في البطولة.

وفي اللقاء الآخر، خرج منتخب بوركينا فاسو من المنافسة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا 1-0، ليتوقف مشواره عند محطة ربع النهائي رغم الأداء القوي الذي ظهر به طوال المسابقة.

وشهدت نسخة 2025 من مونديال الناشئين زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا بدلًا من 24، في خطوة تهدف لتطوير البطولة ومنح فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة. ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري.

وواصلت المنتخبات الإفريقية حضورها اللافت في هذه النسخة؛ إذ بلغ 8 من أصل 9 منتخبات الدور الثاني، فيما نجح المغرب وبوركينا فاسو في بلوغ ربع النهائي في إنجاز يُعد من أبرز مفاجآت البطولة.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للناشئين

ستواجه البرازيل نظيرتها البرتغال في نصف النهائي، المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل.

وفي اليوم ذاته، يلتقي المنتخب الإيطالي مع النمسا التي حجزت مقعدها في المربع الذهبي بعد تجاوزها منافستها في ربع النهائي.

للاطلاع على توقيتات ونتائج مباريات نصف نهائي كأس العالم للناشئين، اضغط هنا.