للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مربع ذهبي ناري.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للناشئين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:56 م 21/11/2025
منتخب إيطاليا

إيطاليا تعبر بوركينا فاسو إلى المربع الذهبي

أسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، والتي شهدت وداع منتخبي المغرب وبوركينا فاسو بعد مواجهتين مثيرتين أمام البرازيل وإيطاليا.

وودع المنتخب المغربي البطولة عقب خسارته أمام البرازيل بنتيجة 2-1، حيث نجح "السيليساو" في خطف هدف الانتصار في الثواني الأخيرة، ليضع حدًا لمسيرة مغربية مميزة في البطولة.

وفي اللقاء الآخر، خرج منتخب بوركينا فاسو من المنافسة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا 1-0، ليتوقف مشواره عند محطة ربع النهائي رغم الأداء القوي الذي ظهر به طوال المسابقة.

وشهدت نسخة 2025 من مونديال الناشئين زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا بدلًا من 24، في خطوة تهدف لتطوير البطولة ومنح فرص أكبر للمنتخبات الصاعدة. ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري.

وواصلت المنتخبات الإفريقية حضورها اللافت في هذه النسخة؛ إذ بلغ 8 من أصل 9 منتخبات الدور الثاني، فيما نجح المغرب وبوركينا فاسو في بلوغ ربع النهائي في إنجاز يُعد من أبرز مفاجآت البطولة.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للناشئين

ستواجه البرازيل نظيرتها البرتغال في نصف النهائي، المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل.

وفي اليوم ذاته، يلتقي المنتخب الإيطالي مع النمسا التي حجزت مقعدها في المربع الذهبي بعد تجاوزها منافستها في ربع النهائي.

للاطلاع على توقيتات ونتائج مباريات نصف نهائي كأس العالم للناشئين، اضغط هنا.

كأس العالم للناشئين منتخب بوركينا فاسو مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للناشئين مونديال الناشئين

