فاز منتخب النمسا بنتيجة 2-0 أمام إيطاليا، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا.

وأقيمت مباراة النمساء وإيطاليا، مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للناشئين.

وفرض يوهانيس موزير نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه على هدفي اللقاء (57 و90+3).

وتأهل منتخب النمسا إلى نهائي كأس العالم، حيث ينتظر الفائز من البرتغال أو البرازيل.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها منتخب النمسا، إلى نهائي كأس العالم، في أي فئة عمرية.

تفاصيل المباراة

في شوط أول متوتر، عانى فيه كلا الفريقين من أجل استغلال إيقاع اللعب، كاد اللاعب الإيطالي داودا إدريسا أن يُسجل هدف التعادل عندما سدد كرة مرت فوق العارضة بقليل.

وسجّل منتخب النمسا أولى أهدافه بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، بأسلوب مميز، واستغل موسر المساحة الخالية قبل أن يمرر الكرة إلى ياكوب فيرنر، ليراوغ فيرنر منافسه ببراعة، ثم مرر كرة مرتدة متقنة إلى موسر الذي سددها بقوة في مرمى الحارس أليساندرو لونغوني.

وكاد البديل فاليريو ماكاروني أن يُعادل النتيجة لإيطاليا، لكن ركلة موسر الحرة المذهلة - بعد طرد المدافع الإيطالي بينيت بوراسيو - حسمت النتيجة لصالح إيطاليا.

ويقام نهائي كأس العالم للناشئين يوم الخميس المقبل.