للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

لأول مرة.. منتخب البرتغال يتأهل لنهائي كأس العالم تحت 17 عامًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:45 م 24/11/2025
منتخب البرتغال للناشئين

البرتغال

حسم منتخب البرتغال تأهله إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا.

وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح أمام البرازيل، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأقيمت مباراة البرتغال والبرازيل، مساء اليوم الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للناشئين.

وتأهل منتخب البرتغال إلى نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا، ليلاقي النمسا في المباراة الختامية.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها منتخب البرتغال إلى نهائي كأس العالم في هذه الفئة العمرية.

ويلاقي منتخب البرتغال نظيره النمسا، يوم الخميس المقبل في نهائي كأس العالم للناشئين.

بينما يلعب منتخب البرازيل أمام إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم.

تفاصيل المباراة

ساد أجواء حماسية بين الفريقين، وقدم كل منهما شوطاً افتتاحياً متكافئاً، مع فرص لكلا الجانبين، بما في ذلك تسديدة أنيسيو كابرال لاعب البرتغال التي تم التصدي لها من داخل منطقة الجزاء، وفرصة ديل للبرازيل التي تم إبعادها من على خط المرمى.

وفي الشوط الثاني أصبحت المنافسة أكثر حذرا، حيث لم يكن أي من الدفاعين مستعدا للتنازل قيد أنملة حيث كانت البقعة في متناول كل منهما.

لم يُسجل أي هدف، فاضطر الفريقان إلى اللجوء إلى ركلات الجزاء.

البرازيل البرتغال إيطاليا النمسا كأس العالم للناشئين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    102
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

