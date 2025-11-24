حسم منتخب البرتغال تأهله إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا.

وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح أمام البرازيل، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأقيمت مباراة البرتغال والبرازيل، مساء اليوم الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للناشئين.

وتأهل منتخب البرتغال إلى نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا، ليلاقي النمسا في المباراة الختامية.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها منتخب البرتغال إلى نهائي كأس العالم في هذه الفئة العمرية.

ويلاقي منتخب البرتغال نظيره النمسا، يوم الخميس المقبل في نهائي كأس العالم للناشئين.

بينما يلعب منتخب البرازيل أمام إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم.

تفاصيل المباراة

ساد أجواء حماسية بين الفريقين، وقدم كل منهما شوطاً افتتاحياً متكافئاً، مع فرص لكلا الجانبين، بما في ذلك تسديدة أنيسيو كابرال لاعب البرتغال التي تم التصدي لها من داخل منطقة الجزاء، وفرصة ديل للبرازيل التي تم إبعادها من على خط المرمى.

وفي الشوط الثاني أصبحت المنافسة أكثر حذرا، حيث لم يكن أي من الدفاعين مستعدا للتنازل قيد أنملة حيث كانت البقعة في متناول كل منهما.

لم يُسجل أي هدف، فاضطر الفريقان إلى اللجوء إلى ركلات الجزاء.