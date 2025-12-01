المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

- -
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير صحفية: برشلونة مهتم بضم حمزة عبد الكريم

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:19 م 01/12/2025
حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين

حمزة عبد الكريم - لاعب الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وجذب حمزة عبد الكريم أنظار العديد من المتابعين، خلال مشاركته مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم للناشئين، في قطر، الشهر الماضي.

وأوضح أشرف بن عياد، مراسل قنوات الكأس القطرية أن هناك اهتمام رسمي من جانب نادي برشلونة للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، مُشيرًا إلى أن البلوجرانا بدأ في اتخاذ خطواته الجادة في هذا الجانب.

ولم يكشف أشرف بن عياد خلال تصريحاته عن حقيقة وجود عرض رسمي من جانب نادي برشلونة إلى الأهلي لضم حمزة عبد الكريم من عدمه، في الشتاء القادم.

وكتب أشرف بن عياد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "برشلونة يهتم رسميَا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم.. النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب".

وكان النادي الأهلي قد قام بضم حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عامًا، بضم حمزة عبد الكريم لقائمته الإفريقية، وشارك اللاعب في مباراة الأحمر أمام شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد سمح قبل عدة أيام بخوض أحمد عابدين، لاعب فريق الشباب بخوض فترة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي لفترة تصل إلى 10 أيام، قبل أن يعود اللاعب إلى القاهرة في الأيام القليلة الماضية.

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
الأهلي الدوري المصري برشلونة الدوري الإسباني دوري أبطال إفريقيا حمزة عبد الكريم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    104
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg