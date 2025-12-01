كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وجذب حمزة عبد الكريم أنظار العديد من المتابعين، خلال مشاركته مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم للناشئين، في قطر، الشهر الماضي.

وأوضح أشرف بن عياد، مراسل قنوات الكأس القطرية أن هناك اهتمام رسمي من جانب نادي برشلونة للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، مُشيرًا إلى أن البلوجرانا بدأ في اتخاذ خطواته الجادة في هذا الجانب.

ولم يكشف أشرف بن عياد خلال تصريحاته عن حقيقة وجود عرض رسمي من جانب نادي برشلونة إلى الأهلي لضم حمزة عبد الكريم من عدمه، في الشتاء القادم.

وكتب أشرف بن عياد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "برشلونة يهتم رسميَا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم.. النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب".

وكان النادي الأهلي قد قام بضم حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عامًا، بضم حمزة عبد الكريم لقائمته الإفريقية، وشارك اللاعب في مباراة الأحمر أمام شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد سمح قبل عدة أيام بخوض أحمد عابدين، لاعب فريق الشباب بخوض فترة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي لفترة تصل إلى 10 أيام، قبل أن يعود اللاعب إلى القاهرة في الأيام القليلة الماضية.