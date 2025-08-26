المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كاف يتدخل لإنقاذ المعلقين من "متاهة" أسماء لاعبي مدغشقر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:14 م 26/08/2025
مدغشقر

أسماء لاعبي مدغشقر معضلة حقيقية للمعلقين

لطالما اعتبرت أسماء لاعبي منتخب اليونان من الأصعب على المعلقين والجماهير حول العالم، لكن يبدو أن منتخب مدغشقر للمحليين يفرض نفسه بقوة كمنافس بلا منازع في هذا المجال.

ففي الوقت الذي تتسم فيه أسماء لاعبين مدغشقر بالطول والتعقيد، لا يلجأ معظمهم إلى استخدام ألقاب أو اختصارات، وهو ما يجعل مهمة المعلقين والجماهير أكثر صعوبة.

ومع ذلك، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) في بطولة إفريقيا للمحليين الاكتفاء باستخدام الأسماء الأولى أو بعض الألقاب، لتسهيل متابعة المباريات وتجنب تعقيد مهمة المعلقين.

وبالنظر إلى طول وصعوبة هذه الأسماء، فإن أي معلق يجد نفسه أمام اختبار استثنائي، بينما يظل الجمهور مذهولًا من قدرة اللاعبين أنفسهم على نطق أسماء زملائهم بسهولة في أرض الملعب.

تشكيل مدغشقر ضد السودان في نصف نهائي بطولة إفريقيا للمحليين:

حراسة المرمى: ميتشيل رامانديمبيسوا

الدفاع: رادو رابيمانانجارا – نانتيناينا رانديريامانامبيسوا – توكي رانديريانيرينا – بونو رابياريڤيلو

الوسط: رانجانياينا رانديريامانامبيسوا – لالاينا رافانوميزانتسوا – أندي راكوتوندراجوا – فينوهاسينا جيليس رازافيمارو

الهجوم: نانتيناينا رازافيماهاتانا – أونجانياينا هاسينيرينا

منتخب السودان مدغشقر ضد السودان السودان ومدغشقر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg