كاف يتدخل لإنقاذ المعلقين من "متاهة" أسماء لاعبي مدغشقر

لطالما اعتبرت أسماء لاعبي منتخب اليونان من الأصعب على المعلقين والجماهير حول العالم، لكن يبدو أن منتخب مدغشقر للمحليين يفرض نفسه بقوة كمنافس بلا منازع في هذا المجال.

ففي الوقت الذي تتسم فيه أسماء لاعبين مدغشقر بالطول والتعقيد، لا يلجأ معظمهم إلى استخدام ألقاب أو اختصارات، وهو ما يجعل مهمة المعلقين والجماهير أكثر صعوبة.

ومع ذلك، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) في بطولة إفريقيا للمحليين الاكتفاء باستخدام الأسماء الأولى أو بعض الألقاب، لتسهيل متابعة المباريات وتجنب تعقيد مهمة المعلقين.

وبالنظر إلى طول وصعوبة هذه الأسماء، فإن أي معلق يجد نفسه أمام اختبار استثنائي، بينما يظل الجمهور مذهولًا من قدرة اللاعبين أنفسهم على نطق أسماء زملائهم بسهولة في أرض الملعب.

تشكيل مدغشقر ضد السودان في نصف نهائي بطولة إفريقيا للمحليين:

حراسة المرمى: ميتشيل رامانديمبيسوا

الدفاع: رادو رابيمانانجارا – نانتيناينا رانديريامانامبيسوا – توكي رانديريانيرينا – بونو رابياريڤيلو

الوسط: رانجانياينا رانديريامانامبيسوا – لالاينا رافانوميزانتسوا – أندي راكوتوندراجوا – فينوهاسينا جيليس رازافيمارو

الهجوم: نانتيناينا رازافيماهاتانا – أونجانياينا هاسينيرينا