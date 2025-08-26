كتب التاريخ مساء الثلاثاء اسم مدغشقر بحروف بارزة، بعدما تأهل منتخبها إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الصعب على السودان بهدف نظيف بعد وقت إضافي، في نصف النهائي الذي أقيم على ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام.

أحداث مباراة مدغشقر ضد السودان

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (116) عبر البديل توكي راكوتوندرايبي، الذي استغل تمريرة لالاينا رافانوميزانتسوا ليسدد بهدوء في شباك الحارس محمد أبوجا، ويقود بلاده إلى إنجاز غير مسبوق.

وشهد اللقاء ندية كبيرة بين المنتخبين، إذ تبادلا الفرص على مدار الشوطين الأصليين، حيث تألق الحارس المالاغاشي ميشيل رامانديمبيسوا في التصدي لمحاولات محمد تيا أسعد ووليد الدين خضير، بينما اقترب بونو رابيريفيلو من افتتاح التسجيل لمدغشقر بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

كاف يتدخل لإنقاذ المعلقين من "متاهة" أسماء لاعبي مدغشقر

وفي الوقت الإضافي، واصل السودان ضغطه عبر محاولات خطيرة من محمد أحمد سعيد وموسى حسين، غير أن صلابة الدفاع المالاغاشي وتألق الحارس حالا دون اهتزاز الشباك، قبل أن يخطف راكوتوندرايبي لحظة الحسم.

نهائي نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين

وبهذا الفوز، حجزت مدغشقر بطاقة العبور إلى النهائي الذي سيقام السبت المقبل في نيروبي، حيث تترقب الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين المغرب والسنغال، فيما أخفق السودان للمرة الثالثة في تاريخه في عبور محطة نصف النهائي بعد إخفاقي 2011 و2018.