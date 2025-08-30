المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موتسيبي: تلقينا رقما قياسيا من طلبات استضافة بطولة أمم أفريقيا حتى 2035

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:53 م 30/08/2025
باتريس موتسيبي

موتسيبي

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية، لطلب استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا حتى عام 2035.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026، بينما تتشارك 3 دول لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 وهي كينيا، تنزانيا وأوغندا.

تصريحات موتسيبي

تحدث رئيس "كاف" في ندوة صحفية في العاصمة نيروبي، كينيا، عشية نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024.

وجاءت هذه الندوة الصحفية عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لـ "الكاف"، الذي تم من خلاله اتخاذ عدة قرارات مُهمة بخصوص نمو وتطوير كرة القدم الإفريقية.

وقال موتسيبي في تصريحات خلال الندوة الصحفية: "فتحنا الباب لطلب استضافة أمم أفريقيا حتى 2035 وتلقينا رقما قياسيا من طلبات الاستضافة من البلدان الراغبة في استضافة البطولة وهذا الأمر يساهم في تطوير كرة القدم داخل القارة".

وأضاف: "كرة القدم الأفريقية لم تكن أبدًا بهذا المستوى من النجاح، لكن نحن نحتاج لمزيد من العمل، لقد ضمنا في الوقت الحالي دخل بقيمة مليار دولار على مدار 8 سنوات، وجزء كبير من هذا المبلغ سوف يذهب إلى قطاعات الشباب في القارة ونشر اللعبة بين الصغار بشكل أكبر".

وأتم موتسيبي تصريحاته: "جزء من زيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقات القارية يرجع إلى الـ100 ألف دولار التي أصبحت متاحة للأندية المشاركة، سوف نضخ 8 مليون دولار إلى الأندية المشاركة من أجل مساعدتهم في بعض التحديات اللوجيسيتية التي تواجههم داخل القارة".

جدول مباريات اليوم

كاف أمم أفريقيا الاتحاد الأفريقي موتسيبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/afcon/2958/news/521865/موتسيبي-تلقينا-رقما-قياسيا-من-طلبات-استضافة-بطولة-أمم-أفريقيا-حتى-2035", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "إبراهيم علي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%8a/157" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"موتسيبي: تلقينا رقما قياسيا من طلبات استضافة بطولة أمم أفريقيا حتى 2035", "alternativeHeadline":"موتسيبي: تلقينا رقما قياسيا لاستضافة بطولة أمم أفريقيا", "description": "أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية، لطلب استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا حتى عام 2035. ", "articleSection": "كأس الأمم الأفريقية", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/2/9/موتسيبي2024_2_9_17_12.webp", "keywords": "أمم أفريقيا,موتسيبي,كاف,الاتحاد الأفريقي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/afcon/2958/news/521865/موتسيبي-تلقينا-رقما-قياسيا-من-طلبات-استضافة-بطولة-أمم-أفريقيا-حتى-2035", "articleBody": "أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية، لطلب استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا حتى عام 2035.وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026، بينما تتشارك 3 دول لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 وهي كينيا، تنزانيا وأوغندا.تصريحات موتسيبيتحدث رئيس "كاف" في ندوة صحفية في العاصمة نيروبي، كينيا، عشية نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024.وجاءت هذه الندوة الصحفية عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لـ "الكاف"، الذي تم من خلاله اتخاذ عدة قرارات مُهمة بخصوص نمو وتطوير كرة القدم الإفريقية.وقال موتسيبي في تصريحات خلال الندوة الصحفية: "فتحنا الباب لطلب استضافة أمم أفريقيا حتى 2035 وتلقينا رقما قياسيا من طلبات الاستضافة من البلدان الراغبة في استضافة البطولة وهذا الأمر يساهم في تطوير كرة القدم داخل القارة".وأضاف: "كرة القدم الأفريقية لم تكن أبدًا بهذا المستوى من النجاح، لكن نحن نحتاج لمزيد من العمل، لقد ضمنا في الوقت الحالي دخل بقيمة مليار دولار على مدار 8 سنوات، وجزء كبير من هذا المبلغ سوف يذهب إلى قطاعات الشباب في القارة ونشر اللعبة بين الصغار بشكل أكبر".وأتم موتسيبي تصريحاته: "جزء من زيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقات القارية يرجع إلى الـ100 ألف دولار التي أصبحت متاحة للأندية المشاركة، سوف نضخ 8 مليون دولار إلى الأندية المشاركة من أجل مساعدتهم في بعض التحديات اللوجيسيتية التي تواجههم داخل القارة".جدول مباريات اليوم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/2/9/موتسيبي2024_2_9_17_12.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T14:53: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T14:52:51+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T14:53:00+03:00" }