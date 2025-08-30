أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية، لطلب استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا حتى عام 2035.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026، بينما تتشارك 3 دول لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 وهي كينيا، تنزانيا وأوغندا.

تصريحات موتسيبي

تحدث رئيس "كاف" في ندوة صحفية في العاصمة نيروبي، كينيا، عشية نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024.

وجاءت هذه الندوة الصحفية عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لـ "الكاف"، الذي تم من خلاله اتخاذ عدة قرارات مُهمة بخصوص نمو وتطوير كرة القدم الإفريقية.

وقال موتسيبي في تصريحات خلال الندوة الصحفية: "فتحنا الباب لطلب استضافة أمم أفريقيا حتى 2035 وتلقينا رقما قياسيا من طلبات الاستضافة من البلدان الراغبة في استضافة البطولة وهذا الأمر يساهم في تطوير كرة القدم داخل القارة".

وأضاف: "كرة القدم الأفريقية لم تكن أبدًا بهذا المستوى من النجاح، لكن نحن نحتاج لمزيد من العمل، لقد ضمنا في الوقت الحالي دخل بقيمة مليار دولار على مدار 8 سنوات، وجزء كبير من هذا المبلغ سوف يذهب إلى قطاعات الشباب في القارة ونشر اللعبة بين الصغار بشكل أكبر".

وأتم موتسيبي تصريحاته: "جزء من زيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقات القارية يرجع إلى الـ100 ألف دولار التي أصبحت متاحة للأندية المشاركة، سوف نضخ 8 مليون دولار إلى الأندية المشاركة من أجل مساعدتهم في بعض التحديات اللوجيسيتية التي تواجههم داخل القارة".

