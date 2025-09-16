لا يتبقى سوى أقل من 100 يوم على انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025 والتي ستستضيفها الأراضي المغربية.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر من العام الحالي حتى 18 يناير عام 2026.

"100 يوم على انطلاق البطولة".. كاف يعلن آلية بيع تذاكر أمم أفريقيا 2025

الجوائز المالية لبطولة أمم أفريقيا 2025

ذكر موقع "البطولة" المغربي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خصص مبلغ 32 مليون دولار كإجمالي للجوائز المالية لبطولة أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يحصد البطل على مبلغ قدره 7 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار.

أما المنتخبات التي ستتأهل إلى نصف النهائي، ستحصل على 2.5 مليون دولار.

ويحصل المتأهلون إلى ربع النهائي على 1.3 مليون دولار.

بينما سيتم منح المتأهلون إلى ثمن النهائي بعد تجاوز دور المجموعات على 800 ألف دولار.

ويحصد صاحب المركز الثالث من دور المجموعات 700 ألف دولار، و500 ألف دولار لصالح المركز الرابع.

قرعة كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.