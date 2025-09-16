المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تصل إلى 32 مليون دولار.. تقارير مغربية تكشف جوائز أمم أفريقيا 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:07 م 16/09/2025
كأس أمم أفريقيا

أمم أفريقيا 2025

لا يتبقى سوى أقل من 100 يوم على انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025 والتي ستستضيفها الأراضي المغربية.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر من العام الحالي حتى 18 يناير عام 2026.

"100 يوم على انطلاق البطولة".. كاف يعلن آلية بيع تذاكر أمم أفريقيا 2025

الجوائز المالية لبطولة أمم أفريقيا 2025

ذكر موقع "البطولة" المغربي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خصص مبلغ 32 مليون دولار كإجمالي للجوائز المالية لبطولة أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يحصد البطل على مبلغ قدره 7 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار.

أما المنتخبات التي ستتأهل إلى نصف النهائي، ستحصل على 2.5 مليون دولار.

ويحصل المتأهلون إلى ربع النهائي على 1.3 مليون دولار.

بينما سيتم منح المتأهلون إلى ثمن النهائي بعد تجاوز دور المجموعات على 800 ألف دولار.

ويحصد صاحب المركز الثالث من دور المجموعات 700 ألف دولار، و500 ألف دولار لصالح المركز الرابع.

قرعة كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

منتخب مصر كأس الأمم الافريقية أمم أفريقيا 2025 المغرب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg