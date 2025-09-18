المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافس مصر.. بيدرو جونسالفيس يرحل عن تدريب أنجولا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:48 م 18/09/2025
بيدرو جونسالفيس

بيدرو جونسالفيس

أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، إنهاء التعاقد مع البرتغالي بيدرو جونسالفيس مدرب المنتخب.

وكشف الاتحاد الأنجولي، في بيان رسمي، عن انتهاء رحلة المدرب الأنجولي مع منتخب الفهود.

وأشار بيان الاتحاد الأنجولي، إلى أن جونسالفيس هو من طلب الرحيل عن تدريب المنتخب.

وقال البيان: "قرر مجلس إدارة الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، بمبادرة منه، المضي قدمًا في الإجراء الذي يمثل نهاية فترة تم بناؤها بالعمل الجاد والتفاني الكامل والالتزام الحقيقي بالعلم الوطني".

نهاية رحلة جونسالفيس مع الفهود

واستمرت رحلة جونسالفيس لمدة 6 سنوات مع منتخب أنجولا، حيث تولى تدريب المنتخب في شهر أغسطس 2019.

وقاد جونسالفيس منتخب أنجولا في 55 مباراة، حيث فاز في 18، وتعادل في 22، وخسر 15 مباراة.

وكانت أبرز إنجازات جونسالفيس مع منتخب أنجولا، عندما قاد الفهود إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريفيا 2023.

أنجولا تنافس مصر في أمم أفريقيا

أنجولا تتواجد مع مصر في مجموعة واحدة بكأس أمم إفريقيا إلى جانب جنوب إفريقيا وزيمبابوي.

وتقام بطولة أمم أفريقيا في الفترة من 22 ديسمبر إلى 18 يناير 2026 في المغرب. 

مباراة أنجـــــولا القادمة
مصر أنجولا أمم أفريقيا 2025 بيدرو جونسفاليس

الإحصائيات

