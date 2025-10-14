المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

تقارير: إغلاق ملعب محمد الخامس في نوفمبر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:30 م 14/10/2025
ملعب محمد الخامس

ملعب محمد الخامس

تعتزم السلطات المغربية إغلاق ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، قبل شهر من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، حسبما أفاد تقرير صحفي.

ويستعد المغرب لاستضافة النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين، بعدما سبق أن نظم نسخة المسابقة القارية عام 1988.

وكشف موقع "البطولة" المغربي أن الإغلاق المنتظر للملعب "يهدف إلى صيانة العشب الطبيعي".

وأضاف أنه ستتم عملية بذر صنف جديد من العشب الشتوي المعروف باسم "راي جراس"، الذي ينمو في درجات حرارة منخفضة، ليحل محل عشب "برمودا" الذي يدخل مرحلة سبات خلال فصل الشتاء.

وأوضح المصدر ذاته أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، أعلن أنه سيواصل خوض مبارياته على أرضية ملعب محمد الخامس حتى موعد إغلاقه الشهر القادم، وذلك بعد الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن الاتحاد المغربي لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حجز مقعده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، وأوقعته القرعة في المجموعة الثانية مع جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا ملعب محمد الخامس

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

