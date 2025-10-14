تعتزم السلطات المغربية إغلاق ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، قبل شهر من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، حسبما أفاد تقرير صحفي.

ويستعد المغرب لاستضافة النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين، بعدما سبق أن نظم نسخة المسابقة القارية عام 1988.

وكشف موقع "البطولة" المغربي أن الإغلاق المنتظر للملعب "يهدف إلى صيانة العشب الطبيعي".

وأضاف أنه ستتم عملية بذر صنف جديد من العشب الشتوي المعروف باسم "راي جراس"، الذي ينمو في درجات حرارة منخفضة، ليحل محل عشب "برمودا" الذي يدخل مرحلة سبات خلال فصل الشتاء.

وأوضح المصدر ذاته أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، أعلن أنه سيواصل خوض مبارياته على أرضية ملعب محمد الخامس حتى موعد إغلاقه الشهر القادم، وذلك بعد الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن الاتحاد المغربي لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حجز مقعده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، وأوقعته القرعة في المجموعة الثانية مع جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.