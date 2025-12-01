المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
معروف وأمين عمر بينهم.. 7 حكام مرشحين لإدارة مباريات في أمم أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:45 م 23/10/2025
محمد معروف

محمد معروف - الحكم الدولي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن الحكام المرشحين لإدارة مباريات في كأس الأمم الأفريقية.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026 المقبل.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن لجنة حكام كاف تنظم معسكر إعداد خاص بالحكام المرشحين لإدارة مباريات في كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف أن القائمة التي ستنتظم في المعسكر من مصر الثلاثي محمد معروف وأمين عمر ومحمود ناجي حكام ساحة، وأحمد حسام طه، ومحمود أبو الرجال مساعدين، ومحمود عاشور وحسام عزب ضمن حكام تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الحكام العرب والأفارقة من مختلف أنحاء القارة السمراء وعددهم 80 حكما منهم 33 حكم ساحة و36 مساعدا و11 حكما لتقنية الفيديو.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تضم كلا من: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

منتخب مصر أمم أفريقيا أمين عمر محمد معروف

