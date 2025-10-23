أعلن منتخب زيمبابوي، مواجهة الجزائر وقطر وديًا خلال فترة التوقف في شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وينافس منتخب زيمبابوي، منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا.

وكشف منتخب زيمبابوي، عن مواجهة الجزائر وقطر، في توقف شهر نوفمبر المقبل، دون تحديد أيام المباراتين.

وتقام فترة التوقف في شهر نوفمبر، في الفترة من 10 إلى 18.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، أعلن إقالة مايكل نيس مدرب المنتخب، بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من قيادة نيس، لمنتخب زيمبابوي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، إلا أن النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، أطاحت به من منصبه.

وتذيل منتخب زيمبابوي المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث لم يحقق أي فوز، وخسر 5 مباريات وتعادل في مثلهم.

ويلعب منتخب زيمبابوي أمام مصر، في مباراة الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، يوم 22 ديسمبر المقبل.