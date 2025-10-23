المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منافس مصر.. زيمبابوي تواجه الجزائر وقطر وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:48 م 23/10/2025
مصر وزيمبابوي

مصر وزيمبابوي

أعلن منتخب زيمبابوي، مواجهة الجزائر وقطر وديًا خلال فترة التوقف في شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وينافس منتخب زيمبابوي، منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا.

وكشف منتخب زيمبابوي، عن مواجهة الجزائر وقطر، في توقف شهر نوفمبر المقبل، دون تحديد أيام المباراتين.

وتقام فترة التوقف في شهر نوفمبر، في الفترة من 10 إلى 18.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، أعلن إقالة مايكل نيس مدرب المنتخب، بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من قيادة نيس، لمنتخب زيمبابوي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، إلا أن النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، أطاحت به من منصبه.

وتذيل منتخب زيمبابوي المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث لم يحقق أي فوز، وخسر 5 مباريات وتعادل في مثلهم.

ويلعب منتخب زيمبابوي أمام مصر، في مباراة الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، يوم 22 ديسمبر المقبل.

مصر زيمبابوي أمم أفريقيا 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg