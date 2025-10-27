كشف عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق، عن أفضل أساطير اللعبة على مدار تاريخ كرة القدم في أفريقيا.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، ليتحدث عن عدة موضوعات.

وفي اختياراته لأفضل الأساطير على الإطلاق، اختار حارس المرمى السابق كلا من أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، ومحمد صلاح، نجم ليفربول و"الفراعنة" حاليا، إلى جانب الحضري نفسه.

بينما اختار الحضري 3 أساطير في حراسة المرمى -مع استبعاد نفسه- وهم المغربي بادو الزاكي ومواطنه ياسين بونو، إلى جانب ثابت البطل.

شاهد ما قاله الحضري عن اختياراته لأفضل 3 أساطير في تاريخ أفريقيا في الفيديو التالي: