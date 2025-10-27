أعلن منتخب زيمبابوي، فتح باب التقدم لتلقي طلبات التقدم لمنصب المدير الفني للمنتخب، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وأعلن الاتحاد الزيمبابوي، إقالة مايكل نيس مدرب المنتخب، بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، أنه سيستقبل طلبات المتقدمين لشغل لمنصب المدير الفني عبر البريد الإلكتروني، حيث يجب أن تتضمن السيرة الذاتية والرخص التدريبية.

وأوضح البيان أن الحد الأدنى من المؤهلات هو رخصة كاف برو أو يويفا برو، أو ما يعادلها من مؤهلات أخرى.

وأكد البيان، أنه يجب على المتقدم أن تكون خبرته التدريبية، لا تقل عن الـ 5 سنوات سواء في تدريب المنتخبات أو الأندية.

وينافس منتخب زيمبابوي، منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا.

وعلى الرغم من قيادة نيس، لمنتخب زيمبابوي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، إلا أن النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، أطاحت به من منصبه.

وتذيل منتخب زيمبابوي المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث لم يحقق أي فوز، وخسر 5 مباريات وتعادل في مثلهم.

ويلعب منتخب زيمبابوي أمام مصر، في مباراة الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، يوم 22 ديسمبر المقبل.